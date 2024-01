ONLINE: ‚Významná a znepokojivá eskalace.‘ Rusko podle USA začalo na Ukrajině používat rakety z KLDR

Rusko podle bezpečnostního mluvčího Bílého domu Johna Kirbyho v bojích na Ukrajině už použilo balistické rakety, které mu dodala Severní Korea, a to nejméně ve dvou případech - 30. prosince a 2. ledna v Záporožské oblasti. Spojené státy již dříve uvedly, že KLDR Rusku poskytla odpalovací zařízení a několik desítek balistických střel. Sledujeme online Washington 6:20 5. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severokorejská mezikontinentální raketa Hwasong-18 | Foto: KCNA | Zdroj: Reuters

„Tyto severokorejské rakety mají dosah zhruba 900 kilometrů. Jde o významnou a znepokojivou eskalaci v severokorejské podpoře Ruska,“ uvedl ve čtvrtek večer Kirby.

„Pchjongjang od Ruska podle našich odhadů na oplátku obdrží vojenskou podporu v podobě bojových letounů, střel země-vzduch, obrněných vozidel, materiálů na výrobu raket a další pokročilé technologie,“ dodal.

Kirby odmítl explicitně sdělit, odkud Spojené státy informace získaly, hovořil nicméně o „širokém spektru zpravodajských zdrojů“. Ohledně dalších potenciálních dodávek zbraní či munice ze Severní Koreje do Ruska Kirby uvedl, že „USA nepozorují nic, co by naznačovalo, že Rusko už není závislé na munici z KLDR“.

Nasazení severokorejských zbraní Ruskem večer odsoudila Británie. „Vyzýváme Severní Koreu, aby přestala poskytovat zbraně Rusku,“ uvedl mluvčí britského ministerstva zahraničí.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un podle agentury Reuters prohlásil, že jeho země zvýší výrobu vozidel s odpalovacími zařízeními pro rakety. Podle KCNA to řekl při návštěvě továrny, kde se zařízení na odpalování raket vyrábí.

Rusko podle Bílého domu rovněž usiluje o dodávky balistických raket krátkého doletu z Íránu, ty se však údajně zatím neuskutečnily.

Podle vojenských analytiků by severokorejské i íránské zbraně mohly Rusku poskytnout potřebnou posilu v době, kdy Moskva stupňuje své útoky na ukrajinská města a infrastrukturu a snaží se překonat ukrajinskou protivzdušnou obranu bezpilotními letouny i střelami. Při rozsáhlých ruských úderech z 29. prosince zemřely podle ukrajinských úřadů desítky civilistů, z toho nejméně 32 v Kyjevě.