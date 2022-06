Petráš z Univerzity obrany: Rusko na Ukrajině vede opotřebovávací válku. Nezvítězí ani jedna strana

Ruské armádě se daří pomalý postup ve východoukrajinském Donbasu. Podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany se charakter konfliktu proměnil v opotřebovávací válku a územní zisky jsou vykoupeny velkými materiálními a lidskými ztrátami. „Ruská armáda nedosáhla stanoveného cíle a nelze hovořit o strategických ziscích, které by naznačily vývoj a konečný výsledek války,“ zdůrazňuje. Praha 20:16 29. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská invaze na Ukrajinu | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Rusko před několika dny po několikatýdenních bojích dobylo město Severodoněck, kde byla zničena téměř veškerá infrastruktura a obráncům nezbyly už žádné opěrné body.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby se Zdeňkem Petrášem z Univerzity obrany

„Nelze to považovat za nějaký významný zisk. V Luhanské oblasti se teď vytváří kotel, do kterého se ruská armáda snaží dostat ukrajinské obránce, ale neznamená to plnou kontrolu a eliminaci ukrajinského odporu,“ soudí.

Přímé útoky na civilní obyvatelstvo mohou podle Petráše mít strategický význam, pokud jde o demoralizaci populace, zároveň si ale nemyslí, že by civilisté byli pro Rusy legitimním cílem: „Určitě tam může hrát roli frustrace velitelů na nižších úrovních, ale nenazval bych to cíleným a zamýšleným aktem, který souvisí s vedením operace.“

Nevylučuje sice, že například raketový útok na obchodní centrum ve městě Kremenčuk mohl být záměrný, určitě prý o něm ale nerozhodlo nejvyšší velení, protože je jasné, že mezinárodní mínění se obrátí proti Rusku.

Válka bez vítěze

Plukovník generálního štábu vysvětluje, že opotřebovávací válka nevyhovuje ani jedné ze stran. Pro Rusko by ale tato strategie byla výhodná v případě, pokud by Ukrajina nemohla získávat materiál, munici a zbraně ze zahraničí.

„Nevidím moment, který by měl zvrátit vývoj války tak, že by jedna strana kapitulovala, nebo totálně zvítězila.“ Zdeněk Petráš

V Madridu se koná summit Severoatlantické aliance, na který přijel i kyjevský starosta Vitalij Kličko. Ten sice spojencům poděkoval za podporu, zároveň ale kritizoval pomalé dodávky zbraní.

Petráš ovšem upozorňuje, že dodávky jsou složitou logistickou a administrativní operací, při níž je snaha o co největší utajení. Sofistikované západní zbraně jako raketomety HIMARS nebo houfnice CAESAR navíc vyžadují výcvik a údržbu, bez níž jde o hromadu nepotřebného železa.

„Dovolím si říci, že ona sofistikovanost a vysoká technologická úroveň v současné době nehrají pozitivní roli pro ukrajinské obránce,“ podotýká Petráš s tím, že Ukrajincům více pomůže bývalá sovětská technika, ne vždy je ale možné ji dodat.

Platí prý také, že v podobném konfliktu není zbraní nikdy dost, za vším ale může být i snaha některých politiků připravit pozice pro to, aby se vztahy Ruska a mezinárodního společenství po válce znormalizovaly.

Přes všechny deklarace o tom, že Ukrajina musí v této válce zvítězit, je k tomu ale Petráš skeptický: „Rusko zabředlo do opotřebovávací války a nevidím moment, který by měl zvrátit její vývoj tak, že by jedna strana kapitulovala, nebo že by jedna strana totálně zvítězila. Spíše se bude jednat o nějaký kompromis,“ míní.

Poslechněte si záznam celého rozhovoru v Interview Plus.