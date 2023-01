‚Musí to skončit.‘ Rusko podle OSN porušuje práva ukrajinských dětí, když je dává k adopci

Rusko porušuje základní principy ochrany práv dětí, když ukrajinským dětem mění pasy na ruské a dává je v Rusku k adopci. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl šéf úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Filippo Grandi. Uvedl také, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na jeho úřad obrátil s žádostí, aby pomohl dětem z Ruskem okupovaných území na Ukrajině, na nichž se tato praktika odehrává. Kyjev 17:22 27. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko podle OSN porušuje základní principy ochrany práv dětí (ilustrační foto) | Foto: jatocreate | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

„To, že se jim poskytuje ruské občanství a dávají se k adopci, jde proti základním principům ochrany dětí ve válečných podmínkách. To je něco, co se děje v Rusku a musí to skončit,“ uvedl vysoký komisař.

Grandi dodal, že jeho úřad nedokáže odhadnout počet dětí, kterým byla změněna státní příslušnost na ruskou nebo které byly dány k adopci, protože přístup k příslušným údajům je v Rusku velmi omezen. „Neustále žádáme o přístup, ten ale získáme spíše vzácně, sporadicky a ne neomezeně,“ sdělil vysoký komisař.

Rusko tvrdí, že obvinění o unášení dětí z Ukrajiny nejsou pravdivá. „Kategoricky odmítáme nepodložená obvinění, že ruské úřady unášejí děti,“ sdělil v červenci zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitrij Poljanskij.

Ruský nezávislý informační portál Vjorstka upozornil ve čtvrtek na případ 14 osiřelých dětí z ukrajinského Chersonu, které ruské úřady převezly do nechvalně proslulého dětského domova na Ruskem ovládaném ukrajinském poloostrově Krym. Cherson byl v minulém roce několik měsíců okupován ruskou armádou.

Novináři vypátrali děti díky jejich fotografiím umístěným na webu, který informuje o dětech k adopci v Moskevské oblasti. Děti byly vyfotografovány v interiéru dětského domova na Krymu s dopisy adresovanými Dědu Mrázovi, v nichž se uvádělo, že pocházejí z Chersonu.

O dětském domově v krymském Simferopolu, kde byly děti vyfotografovány, se v minulosti přitom v médiích psalo v souvislosti se špatným nakládáním s dětmi. Některá média ho v roce 2020 kvůli špatným podmínkám označila dokonce za „dětský koncentrační tábor“.

Jedna z pěstounek tehdy popsala, že její syn v době, kdy ho osvojila, vážil ve dvou letech šest kilogramů, neuměl sedět, mluvit a samostatně jíst. Lékaři pak u chlapce zjistili dystrofii, dehydrataci, křivici a deformaci lebky.

Bývalá pracovnice v domově také novinářům řekla, že zdravotní sestry například nedávaly malým dětem vodu, pouze dětskou výživu, a některé radily kolegyním, aby je nechovaly, protože by si na to děti mohly zvyknout a vyžadovat to.