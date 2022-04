V Rusku u západních hranic hoří sklad pohonných hmot. Podle gubernátora útočily ukrajinské vrtulníky

Osm zásobníků s ropou, které se podle ruského ministerstva pro mimořádné situace snaží uhasit pěnou asi dvě stovky hasičů i se speciálním požárním vlakem, vzplálo jen dva dny poté, co městem otřásla exploze v muničním skladu.

Na sociálních sítích se objevily záběry útočících a odlétajících vrtulníků, podle siluety zřejmě bitevních helikoptér Mi-24, v modernizované verzi značených Mi-35. Tyto stroje sovětské konstrukce používají obě strany, podobně jako jiné státy, které bývaly součástí sovětského bloku.

Video of the two Ukrainian Mi-24 helicopters striking the oil storage facility in Belgorod with rockets. https://t.co/4Lt5l1Xc3S pic.twitter.com/d5zj4GWjou