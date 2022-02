Vagnerovci mají za cíl zlikvidovat prezidenta Zelenského. Vede je ‚Putinův kuchař‘

Více než 400 ruských žoldnéřů operuje v Kyjevě s příkazem z Kremlu zavraždit prezidenta Volodymyra Zelenského, jeho vládu a připravit půdu pro převzetí kontroly Moskvou, píše deník The Times. Soukromá milice Vagner, kterou řídí jeden z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina, údajně přiletěla před pěti týdny s žoldáky z Afriky s úkolem odstranit Zelenského vládu výměnou za finanční odměnu. Kyjev 11:54 28. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Zelenskyj na frontové linii, ilustrační fotografie | Zdroj: Reuters

Informace o jejich misi přijala ukrajinská vláda v sobotu ráno. Následně vyhlásil Kyjev 36hodinový zákaz vycházení. Město mělo být během té doby prohledáno kvůli ruským sabotérům. Představitelé města varovali civilisty, že budou považováni za agenty Kremlu a hrozí jim „likvidace“, pokud zákaz poruší.

Prázdné ulice Kyjeva během zákazu vycházení | Foto: Umit Bektas | Zdroj: Reuters

Zdroj úzce spojený s činností skupiny Vagner potvrdil listu The Times, že v lednu na Ukrajinu dorazilo dva až čtyři tisíce žoldáků. Někteří byli nasazeni ve samozvaných separatistických republikách na východě Ukrajiny Doněcka a Luhanska. Dalších 400 vstoupilo z Běloruska a zamířilo do hlavního města.

Žoldnéři se údajně nechali slyšet, že Putin chce momentálně zklidnit situaci, aby ukázal, že s Zelenskyjm vyjednává. Zároveň je ale ujistil, že k žádné dohodě nedojde a že tato snaha bude jen „kouřovou clonou“, tvrdí zdroj blízký členům Vagnerovy skupiny.

Zelenskyj v neděli souhlasil s vysláním delegace na setkání s ruským týmem na běloruských hranicích, ale vyjádřil skepsi ohledně serióznosti Moskvy. Podle agentury Reuters v pondělí dopoledne na místo dorazila ukrajinská delegace, dokládají to záběry příletu vrtulníku. Mezi přítomnými má být ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov či Mychajlo Podoljak z kanceláře ukrajinského prezidenta.

Seznam obětí

Žoldnéři podle zdrojů The Times čekají na signál z Kremlu. Byly jim slíbeny vysoké prémie za zabití prezidenta v příštích dnech a bezpečný odchod z Ukrajiny do konce týdne. Kromě Zelenského obsahuje jejich seznam dalších 23 osobností, včetně premiéra, vlády, starosty Kyjeva Vitalije Klička a jeho bratra Vladimira, obou populárních bývalých boxerských šampionů, kteří se zapojili do vojenského boje proti okupantům.

Vagnerovci se chlubí tím, že přesně vědí, kde se prezident a jeho spolupracovníci v Kyjevě nacházejí, a jsou zřejmě schopni je sledovat prostřednictvím jejich mobilních telefonů.

Po invazi Moskvy minulý týden Zelenskyj promluvil k národu a prohlásil, že ho ruské speciální jednotky v hlavním městě hledají jako „cíl číslo jedna“. Spojené státy mu následně nabídly možnost útěku, ukrajinský prezident však opáčil: „Potřebuji munici, ne odvoz.“

Napojení na Kreml

Ruští žoldnéři měli údajně připravovat půdu pro invazi, pomáhat navádět ruské kolony na Kyjev a vyhledávat a plánovat atentáty, které by ukrajinskou vládu oslabily.

Ačkoliv je Vagnerova skupina soukromá vojenská organizace, je úzce propojena s Putinovými projekty po celém světě. Ovládá ji miliardář Jevgenij Prigožin, oligarcha známý jako 'Putinův kuchař'. Vlastní totiž síť restaurací a cateringovou firmu Concord Catering.

Za jejího velitele je však označován Dmitrij Utkin. Podplukovník speciálních sil a podle neoficiálních zpráv také bývalý pracovník vojenské rozvědky GRU, kterému přezdívají Vagner po jeho oblíbeném hudebním skladateli Richardu Wagnerovi. Tak vzniklo i jméno skupiny, kterou Rusko v posledních letech využívá v bojích, do kterých nemůže vyslat vlastní vojáky.

Skupina prováděla tajné operace v Africe a na Blízkém východě a byla také zodpovědná za podněcování problémů na východní Ukrajině v roce 2014. Dále také v Sýrii, Středoafrické republice, Mosambiku, Súdánu či na Madagaskaru. Stovky z nich nyní Rusko údajně využívalo rovněž k prosazování vlastních zájmů v Libyi.

„Ruský otisk“ nechávají vagnerovci také v Mali. Junta sice jejich přítomnost v zemi popírá, družicové snímky ze začátku února, o nichž pojednává zpráva amerického think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS), vypovídá o opaku.

„Jsou velmi efektivní, protože je těžké je dopadnout,“ přiblížil pro The Times vojenský velitel Richard Barrons. „Nejsou přímo spojeni s ruskou vládou, a proto je lze věrohodně popřít,“ dodal.

Zdá se také, že jim Kreml důvěřuje více než regulérním ruským jednotkám. Podle zdrojů Times byly o plánované invazi na Ukrajinu informovány už v prosinci. Čili dlouho předtím, než se o ní dozvěděla ruská armáda. Žoldnéři tvrdí, že existovaly obavy, že kdyby o tom ruští vojáci věděli, odmítli by rozkazy.