Novinářka Ovsjannikovová se objevila u soudu v Moskvě. Hrozí jí až patnáct let vězení

Na sociálních sítích se objevil snímek ruské novinářky a televizní producentky Mariny Ovsjannikovové, jak spolu s obhájcem čeká na soud. Policie ženu zadržela v pondělí večer poté, co v živém vysílání ruské státní televize protestovala proti válce na Ukrajině, a advokátům a obráncům lidských práv se od té doby nedařilo se s ní spojit. Až dosud se ani nevědělo, kde se vlastně nachází, připomněla BBC na svém ruskojazyčném webu. Moskva 16:41 15. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V televizním studiu se objevila během hlavních zpráv s transparentem „žádná válka“ (Ilustrační foto) | Foto: Anton Gašinsky

Ovsjannikovovou bude u soudu, podle vyjádření ruského advokáta Sergeje Badamšina na sociální síti, hájit bývalý běloruský advokát Anton Gašinskij, který byl ve vlasti zbaven licence, ale v Rusku získal novou.

Novinářka, která v pondělí s protiválečným transparentem pronikla do zpravodajství ruské televize, čelí u soudu v moskevské čtvrti Ostankino obvinění z nepovoleného veřejného vystoupení, za což ji - v ruské obdobě správního řízení - hrozí až deset dní za mřížemi, uvedla ruská redakce BBC.

Kromě toho její případ podle státní agentury TASS prověřuje vyšetřovací výbor, což je ruská federální kriminální ústředna. Ta určí, zda se svým protestem, který získal široký mezinárodní ohlas, nedopustila trestného činu „veřejného šíření úmyslně lživé informace o použití ozbrojených sil Ruské federace“.

Za tento nový trestný čin hrozí až 15 let vězení. Ruská média spekulují, že Ovsjannikovové bude uložen trest v rozmezí mezi pěti až deseti lety.

Mladá žena proti válce na Ukrajině protestovala v živém vysílání ruské státní televize. V televizním studiu se objevila během hlavních zpráv s transparentem „žádná válka“ (no war), jak ukazuje video zveřejněné na twitteru. Na transparentu také upozorňovala diváky, že ruská televize jim ve zpravodajství lže.

Ruští poslanci začátkem března jednomyslně schválili zavedení trestní odpovědnosti s možností uložit až 15 let vězení za dezinformace a za to, co ruské úřady vyhodnotí jako lživé zprávy o ruské armádě. Přísné tresty hrozí také za diskreditaci ozbrojených sil a za výzvy k protiruským sankcím.