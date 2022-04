Otec ruské privatizace Čubajs upadl v nemilost. Postavení Surkova nebo Šojgua není jasné

Ruská vojenská invaze na Ukrajinu už trvá skoro dva měsíce. Navzdory prvotním očekáváním naráží ruská armáda na silný odpor a s těžkostmi se potýká i ruská ekonomika. Na pozadí těchto událostí mezi částí politických elit propukl zákulisní boj. Někteří se pokoušejí posílit své postavení nebo přinejmenším neupadnout v Kremlu v nemilost, popisuje Ivana Milenkovičová, zpravodajka Radiožurnálu v Moskvě, která je nyní zpátky v Česku. Praha 12:25 22. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Čubajse podle agentury Bloomberg z postu odvolal kvůli nesouhlasu s invazí na Ukrajinu (Ilustrační foto) | Foto: Evgenia Novozhenina | Zdroj: Reuters

Jsou už nějací první poražení toho zákulisního boje mezi ruskými politickými elitami?

Takovým prvním vysoce postaveným činitelem, o kterém můžeme říct, že upadl v Kremlu v nemilost hned krátce po začátku invaze, je Anatolij Čubajs. Je to člověk, který se ve vrcholné politice pohybuje už od devadesátých let. Do března byl i zmocněncem Vladimira Putina pro udržitelný rozvoj. Prezident ho ale podle agentury Bloomberg z postu odvolal kvůli nesouhlasu s invazí na Ukrajinu. Čubajs dokonce odjel ze země a v polovině dubna pak ruská generální prokuratura dostala žádost, aby prošetřila působení státní korporace Rosnano v letech, kdy ji vedl právě Čubajs.

Poslechně te si rozhovor Jiřího Chuma s Ivanou Milenkovičovou o Rusech, kteří nejsou Putinovi pohodlní.

V poslední době se hodně spekulovalo také o osudu Vladislava Surkova, někdejšího vlivného prezidentského poradce a ideologa. Ví se, co s ním je?

Různé nepotvrzené zdroje mluvily o tom, že má být údajně v domácím vězení. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov ale prohlásil, že v Kremlu o něčem takovém nic nevědí. Právě Peskov se přitom v poslední době hned několikrát sám stal terčem kritiky kvůli tomu, že pro britskou stanici Sky News připustil, že ruská armáda na Ukrajině utrpěla značné ztráty. Veřejně se na něj obořil generální tajemník kremelské strany Jednotné Rusko Andrej Turčak a opřel se do něj třeba i čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, a to kvůli sporu ohledně vlastenectví.

Od začátku invaze se na veřejnosti minimálně objevuje ministr obrany Sergej Šojgu. Platí tedy ještě stále za jednoho z nejbližších lidí v okolí Vladimira Putina?

To je právě otázkou. Včera (ve čtvrtek) se po delší době objevil na veřejnosti. Kreml zveřejnil záznam z jeho jednání s prezidentem. Faktem ale je, že je teď jmenovaný oficiálně nový velitel invazních vojsk na Ukrajině. Sergej Šojgu ostatně ani není voják z povolání, vzděláním je inženýr stavař. Zatím na postu sice dál zůstává, personální výměnou by totiž Kreml přiznal určité selhání. Uvidí se ale po konci invaze, stejně jako u šéfů tajných služeb, jestli zůstanou na svých místech.