ONLINE: Rusko se vrací jako velmoc. Jsme v čele vytváření spravedlivějšího světa, řekl Putin

Rusko se vrací, sílí a upevňuje svou svrchovanost jako světová velmoc, prohlásil v úterý podle agentury Interfax ruský prezident Vladimir Putin. Dodal, že bez silného Ruska není možný žádný trvalý a stabilní světový řád. „Je to naše země, která je v čele vytváření spravedlivějšího světa," řekl Putin. Moskva 18:27 28. listopadu 2023

Boj země za svrchovanost v nynější „speciální vojenské operaci“, jak Moskva nazývá svou válku proti Ukrajině, má podle prezidenta „bez jakéhokoliv přehánění národně osvobozovací charakter“. Rusko podle něj bojuje nejen za svou svobodu, ale za svobodu celého světa.

„Hájíme bezpečnost a prosperitu celého našeho národa, vyšší historické právo být Ruskem, silnou a nezávislou mocností, civilizací. Právě naše země, ruský svět, jak už to bylo nejednou v dějinách, zatarasila cestu těm, kdo usilují o světovládu,“ prohlásil.

„Otevřeně říkáme, že diktatura jednoho hegemona chátrá, upadla do chaosu a je pro okolí prostě nebezpečná. To už chápe celá světová většina,“ řekl, aniž výslovně zmínil Spojené státy, které v předchozích projevech obviňoval ze zavlečení Ruska do války.

Právě na Putinův rozkaz rozpoutala ruská armáda vpádem do sousední země před 643 dny nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války. Podle Západu a Ukrajiny jde o ničím nevyprovokovanou agresi Ruska.

‚Vydrancovat Rusko‘

Putin v úterý podle listu Kommersant prohlásil, že Západ „potřebuje rozporcovat a vydrancovat“ Rusko, které je příliš rozmanité, než aby zapadlo do „logiky západních rasistů a kolonizátorů“, a proto Západ tvrdí, že „Rusko je vězením národů a sami Rusové jsou národem otroků“.

Jednasedmdesátiletý Putin, o kterém se předpokládá, že v březnu příštího roku bude opět kandidovat na prezidenta, také varoval Západ před jakýmkoliv vměšováním do voleb. „Jakékoliv vměšování zvenčí, provokace s cílem vyvolat konflikty mezi národnostmi a vyznáními, budeme vnímat jako činy agrese proti naší zemi,“ řekl.

Od invaze na Ukrajinu Putin změnil svou verzi války a líčí ji jako existenční bitvu mezi posvátnou ruskou civilizací a arogantním a upadajícím Západem.

Zatímco Západ vnímá Putina jako diktátora, který vede dobyvačnou válku, oslabil Rusko, posílil ukrajinskou státnost a současně sjednotil Západ a dal NATO po skončení studené války nový smysl existence, Putin tvrdí, že Západ na Ukrajině selhává a že selhal i jeho pokus porazit Rusko.

Ruským podnikatelům v úterý děkoval, že se dokázali vyhnout západním sankcím, napsal Reuters. Západ popírá, že by chtěl rozbít Rusko, a uvádí, že pomáhá Ukrajině odrazit ruskou agresi, osvobodit okupovaná území a potrestat Putina za válku.

Šéf státu vystoupil prostřednictvím videokonference na takzvaném Světovém ruském lidovém shromáždění, které vede hlava ruské pravoslavné církve, moskevský patriarcha Kirill.

Putinův projev byl promítán na obří obrazovku hned vedle dvou kopií starodávných ikon. Ruská pravoslavná církev je horlivým institucionálním zastáncem války Ruska proti Ukrajině a Putin zastává její konzervatismus jako součást své vize ruské identity, dodala agentura.