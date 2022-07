Putin chce v Evropanech vyvolat strach, že v zimě doma umrznou, píše v analýze poradce ruské opozice

Vladimir Putin údajně zamýšlí obrat ve válce na Ukrajině. Poradce vězněného opozičníka Alexeje Navalného Leonid Volkov věří, že se teď ruský prezident bude snažit o příměří. Západ musí odolat pokušení a na hru vytvořenou šéfem Kremlu nepřistupovat, shrnuje Volkovovy názory německý magazín Focus. Svět ve 20 minutách Moskva 0:27 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: Sputnik, Alexei Druzhinin, Kremlin, Reuters/ Reuters | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Jeden z nejbližších spolupracovníků Navalného na Twitteru nastínil svůj pohled, jak by Putin ve válce na Ukrajině mohl dál postupovat. Podle Volkova nyní sahá po poslední kulce a Západ se mu musí bezpodmínečně vzepřít.

Rusko aktuálně používá takzvanou taktiku spálené země. Ruské jednotky dosahují prostřednictvím nasazení dělostřelectva jen pomalého postupu, tak jako je tomu v současnosti například v Luhansku. Nicméně tato strategie se vyčerpává kvůli používání raketometů HIMARS ze strany Ukrajiny.

Putin vydírá

Právě proto prý nyní Putin sáhne ke svému poslednímu trumfu: touží po klidu zbraní, který by konflikt zmrazil a zajistil status quo. Taková situace by totiž bránila, aby se Kyjev pokoušel o znovuzískání území na jihu Ukrajiny. Co je ale důležitější, Putinovi by zůstalo, co zatím dobyl.

„Klid zbraní by zajistil, že by se současná demarkační linie stala politickou realitou. Pokud by se teď válka zastavila, na Západě by zvítězily hlasy, které upřednostňují špatný mír před dobrou válkou,“ cituje Volkova magazín Focus.

„Evropané musí mít na paměti, že Putinovo vydírání je pouze aktem zoufalství.“

Putin prý počítá s tím, že západní politici by v případě smíru mohli říct, že se jim válčení podařilo zastavit. V důsledku toho by začaly klesat ceny, což je pro Západ lákává vyhlídka. Znovudobývání ukrajinského území by pak nejspíš nemělo takovou podporu jako dosud.

Otázka ale zní, jakým způsobem chce klidu zbraní dosáhnout. Ukrajina by totiž na takové řešení za současných podmínek nikdy nepřistoupila.

Podle Volkova tak kremelskému lídrovi nezbývá nic jiného než vydírání. Putin se k němu konec konců uchýlil už v červnu, kdy požadoval stopku na dovoz zbraní na Ukrajinu výměnou za ukončení blokády exportu ukrajinského obilí. Západ ale Rusku takříkajíc „na špek“ neskočil.

Putinova hrozba hladomorem nezabrala, v rukou ale drží ještě jeden trumf – zimu. Volkov má za to, že ruský prezident teď bude v Evropanech probouzet strach a vyvolávat v nich představu, že během letošní zimy ve svých domovech umrznou.

„Použije pro to veškerou propagandu, kterou na Západě má a pokusí se v lidech vyvolat pocit, že musí udělat vše, co kremelský vůdce žádá,“ píše ve své analýze.

Po klidu zbraní jaderná válka?

Ruský opozičník navrhuje tři cesty, jak by Západ měl na Putinovy vyhrůžky ohledně zastavení plynových dodávek reagovat.

Za prvé by se Evropané neměli nechat oklamat. Je možné, že starý kontinent opravdu čeká nelehká zima. Po osmi letech nečinnosti a lhostejnosti je ale nutné zatnout zuby, myslí si Volkov.

Pokud bychom Putinovi teď ustoupili, za dalších osm let může nastat zima jaderná. Ruskému prezidentovi totiž nejde o trvalý klid zbraní, ale pouze o to, aby si vytvořil prostor k přípravě nového útoku.

Další reakcí na Putinovy výhrůžky by měla být rozhodná podpora Ukrajiny, díky níž Kyjev dosáhne rychlých úspěchů.

Okno pro získání oblastí v okolí Chersonu se totiž s blížící se zimou uzavře. Jak se chladné počasí bude blížit, bude sílit i Putinovo vydírání zemním plynem.

Hrozícímu obratu veřejného mínění na Západě může zabránit jen rychlá a úspěšná ukrajinská ofenziva. „Lidé musí mít víru, že Ukrajina může vyhrát,“ soudí Volkov.

Evropané musí mít na paměti, že Putinovo vydírání je pouze aktem zoufalství, zdůrazňuje opozičník. Válečný plán ruského prezidenta ztroskotal a ztratil podporu. Kremelský lídr moc dobře ví, že na uzavření příměří už moc času nemá – nanejvýš dva nebo tři měsíce.

„Evropané musí vydržet, pak Putin prohraje. Ve skutečnosti už prohrál, ale musí to pocítit na vlastní kůži. Proto musíme odolat jeho poslední ráně,“ cituje slova ruského opozičníka Leonida Volkova německý magazín Focus.