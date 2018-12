Putina podporuje i na hrudi. Slavný tanečník Polunin, který v dubnu vystoupí v Praze, budí rozruch

Baletní hvězda Sergej Polunin má na facebooku přes sto tisíc sledovatelů, na instagramu dosahuje počet jeho fanoušků 180 tisíc. V posledních měsících vyvolává na sociálních sítích rozhořčení především mezi Ukrajinci. Pravidelně skrze tyto sítě totiž podporuje ruského prezidenta Vladimira Putina. Praha 11:10 9. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světoznámý baletní tanečník Sergej Polunin zatančí v Národním divadle v Praze | Zdroj: Youtube.com

Sergej Polunin je Ukrajinec. Narodil se ve městě Cherson ležící dvě stě kilometrů od anektovaného Krymu. V Kyjevě vystudoval na státní konzervatoři balet. Svým talentem si podmanil celý taneční svět. Ve svých 20 letech se stal nejmladším prvním sólistou Královského baletu v Londýně v historii. Svá představení vyprodává do posledního místa a bývá často nazýván novým Baryšnikovem.

„Dobro musí být stejně agresivní jako zlo. Rusko má mou lásku a podporu,“ píše Polutin pod fotografií na instagramu | Foto: Kateřina Golasovská | Zdroj: Instagram Sergeje Polunina

Mezi Ukrajinci ale v posledních měsících vzbuzuje na sociálních sítích velký rozruch. Nikoliv kvůli tanečním úspěchům, ale kvůli veřejné podpoře ruského prezidenta Vladimira Putina, jehož podobiznu má od konce listopadu Polunin vytetovanou na hrudi.

„Dobro musí být stejně agresivní jako zlo. Rusko má mou lásku a podporu,“ píše Polutin pod fotografií na instagramu, na níž je zachycen s odhalenou hrudí a zaťatou pěstí, na které má vytetovaný znak Ruska. Na jiném snímku vyčnívá tvář ruského prezidenta z výstřihu trička, které si tanečník rukou naschvál stahuje. V popisku děkuje Putinovi za blaho a obdivuje jeho sílu.

Přání pro Putina

V den svých narozenin 20. listopadu publikoval na instagramu přímo snímek Putina, ke kterému připojil poděkování za narozeninová přání, ale že by je chtěl všechna věnovat ruskému prezidentovi. „Myslím si, že v různých částech světa se k němu chovají neférově skrze média a to není správné. Tyto věci mě velmi zraňují,“ okomentoval příspěvek. „Když jsem byl dítě, spatřil jsem v něm světlo a doteď, když ho vidím, vidím světlo. Vždy budu Vladimira chránit svou energií a láskou,“ dodal. Pod portrét Putina přidali jeho sledovatelé téměř dva a půl tisíce komentářů. Většina jeho ukrajinských sledovatelů je pobouřena, někteří dokonce doufají, že se na jeho účet nabourali hackeři.

Poslední den v listopadu přibyl na jeho instagramu příspěvek oznamující, že získal Ruské občanství. „Jsem šťastný, že jsem se stal Rusem a mohu se postavit zlu a bezohledným lidem, kteří vytvářejí revoluce a války na Ukrajině, v Gruzii a mnoha dalších zemích,“ napsal k fotce. Svůj post ale po několika dnech smazal.

Sergej Polunin je známý i v Česku. V dubnu příštího roku bude mít ve Fóru Karlín čtyři vystoupení. Organizátoři původně zamýšleli uspořádat pouze dvě představení, pro velký zájem ale přidali další termíny. Polunin v Česku vystupoval i minulý rok v Národním divadle, vstupenky na jeho vystoupení se prodaly během čtyř minut.

Momentálně tanečník působí jako sólista Moskevského akademického hudebního divadla K. S. Stanislavského a V. I. Němiroviče-Dančenka a ve Státním akademickém divadle opery a baletu v Novosibirsku. Polunin se proslavili svým tancem v hudebním klipu skupiny Horizer ke skladbě Take me to Church, které na serveru YouTube zhlédlo téměř 26 milionů uživatelů.

