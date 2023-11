Čekání na zázračnou zbraň je nesmysl. Válka je komplexní věc, říká bezpečnostní analytik

Bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza z katedry mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy řekl v rozhovoru pro Radiožurnál s Věrou Štechrovou, že si Ukrajina musí vybudovat vzdušnou převahu. Zároveň je nutné co nejvíce eliminovat útoky bezpilotních prostředků Ruské federace. Rozhovor Praha 16:12 2. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják ostřeluje ruské pozice na frontě v Doněcké oblasti | Foto: STRINGER | Zdroj: Reuters

Pokud náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj zdůrazňuje hlavně význam letectva, mají Ukrajinci šanci, že už v řádu měsíců se třeba dočkají těch amerických stíhaček F-16 a mohlo by to skutečně znamenat průlom?

Jednoznačně mají. Já se domnívám, že je to prakticky daná věc. Ukrajinští piloti již jsou na výcvicích ve více státech západní Evropy, případně Spojených státech, tak aby stíhačky typu F-16 mohli v řádu jednotek měsíců převzít.

Odhaduje se, že někdy začátkem jara příštího roku dorazí na Ukrajinu několik desítek kusů F-16. Samozřejmě klíčový bude ten počet, který my v tuto chvíli neznáme, ale ano, je to jeden z prvků.

Musím zdůraznit, že vždy takové čekání na zázračnou zbraň je samozřejmě nesmysl. Válka je komplexní věc, komplexní pojem a ty stíhačky F-16 mohou samozřejmě tu válku spolurozhodnout, ale nebudou rozhodně jedinými faktory.

I Zalužnyj přiznává, že Ukrajina potřebuje nasadit nové postupy a technologie. Co si pod tím tedy představit?

Generál Zalužnyj zmínil tři hlavní faktory. Totiž první je vybudování vzdušné převahy. To je to, o čem jsme se bavili teď během té první otázky. Já bych to uvedl velmi jednoduše. Určitě řada z nás vzpomíná na operaci pouštní bouře z roku 1991, kdy spojenecké jednotky vyhnaly irácké invazní síly z Kuvajtu.

A je potřeba říct, že v operaci předcházelo pět týdnů intenzivního bombardování a vybudování vzdušné nadvlády. V tom chci jasně podtrhnout to, že vzdušná převaha a podpora stíhacího letectva nebo i dalšího letectva těm pozemním jednotkám je kruciální.

Generál Zalužnyj si to velmi dobře uvědomil. Ostatně je to jeden z důvodů, proč tak úplně nevyšla ta pozemní ofenziva z letošního léta. Prostě a jednoduše Ukrajina neměla vzdušnou převahu a ta je opravdu zásadní.

Druhým bodem jsou prostředky elektronického boje. Ty jsou zejména určeny jako protidronové prostředky, to znamená co možná nejvíce eliminovat útoky bezpilotních prostředků Ruské federace.

A konečně třetí, rovněž pramenící z oné letní ofenzivy, jsou prostředky a nové technologie k odminovávání.

Právě minová pole, která mimochodem na Ukrajině mají rozlohu větší, než je samotná Česká republika, tak opět spolurozhodla to, že Ukrajina nedosáhla toho zásadního průlomu, o který se snažila. A tak to jsou ty tři hlavní body, které generál Zalužnyj zmínil.

Vy už jste zmínil, že ta protiofenziva skoro po půl roce nepřinesla zisky, které si Kyjev sliboval. Kromě toho, že Ukrajina neměla vzdušnou převahu, dají se vysledovat i další nějaké, řekněme taktické nebo strategické chyby, nedostatky?

To jsme již zmínili, byla to právě ta minová pole, která zpomalila ten postup ukrajinských jednotek. Byla to celá řada faktorů. Prostě a jednoduše ta Surovikinova linie byla vybudována velmi dobře, velmi pevně a velmi hluboce a splnila svůj účel z úhlu pohledu Ruské federace.

Ukrajina doufala, že se ji povede koncentrovanými útoky prolomit a potom by mohla získat to, v čem má proti Rusku výhodu, to jsme ještě nezmínili. To jsou ty manévrové svazky, kterými Ukrajina nadále disponuje, ony nebyly rozprášeny. Ukrajina má pořád ty rezervy, ale jde o to prolomit tu linii.

Snad ještě jednu drobnost. My mluvíme o údajném neúspěchu pozemní ofenzivy. Ano, do jisté míry to je pravda, ale nezmínili jsme to nejdůležitější. Ukrajina letos dosáhla svého největšího úspěchu. Nikoli na poli pozemním, ale na poli námořním. Ukrajině se podařilo vytlačit ruské námořnictvo ze západní části Černého moře. To je prostě vynikající úspěch.

Ten článek generála Zalužného vyznívá jako opravdu naléhavá výzva směrem k Západu. Dá se říct, že odráží určitou frustraci z těch aktuálních jednáních, z dalších zbrojních dodávkách na Ukrajinu?

Nechci říct úplně, že frustraci, ale Zalužnyj tímto článkem jednoznačně sleduje to, aby Západ nezapomněl na Ukrajinu, aby vytrval v podpoře Ukrajiny. Protože je samozřejmé, že díky tomu, že ta invaze trvá od 24. února loňského roku, tak dříve či později se otupí ta pomoc západní Evropy a ta se právě otupit nesmí.

To je to, o co usiluje Rusko. Ano, Rusko odstartovalo Polo válečnou výrobu a bude schopno do jisté míry zásobovat své jednotky i v následujících měsících či letech. Ale Ukrajina je opravdu závislá na dodávkách zbraňových systémů ze západu a ty nesmí polevit. Jedině potom má Ukrajina šanci.