Vondra: Na přímý střet s Ruskem, tou nukleární mocností, nejsou připraveni ani Evropané, ani USA

Někdy před čtyřmi pěti týdny by takový rozsah brutální agrese ze strany Vladimira Putina asi čekal jen málokdo, komentuje ruskou invazi na Ukrajinu europoslanec ODS Alexandr Vondra. „Po jeho projevu ze začátku týdne jsem si ale řekl, že se rozhodl rozbít všechno na čem byly mír a stabilita ve světě za posledních třicet let postaveny. Doba, která nás čeká, nebude jednoduchá," míní. Rozhovor Praha 0:23 25. února 2022

Jaký je Putinův záměr, nedokáže bývalý ministr zahraničí i obrany odhadnout. Je přesvědčen, že v momentě, kdy pronášel projev, byl už přesně rozhodnutý, jaké budou jeho další kroky. Podle něj se rozhodl fakticky Ukrajinu dobýt a vytvořit tam loutkový režim, jaký dnes známe z Běloruska.

„Buďme rádi, že se nám podařilo dostat do Evropské unie a do NATO. “ Alexandr Vondra

„A možná v poslední fázi i přičlenit celé území k Rusku. Kdo poslouchal pozorně jeho projev, tam to bylo jasně řečeno. Taková slova pohrdání na adresu Ukrajiny – suverénní, svébytné a v zásadě demokratické země – jsem nikde předtím neslyšel,“ přiznává.

„Je to uplatňování skutečně tvrdé, mocenské imperiální politiky, kde rozhoduje síla. Není to pro nás dobrá zpráva, protože Česká republika je menší stát a její síla je omezená. Buďme rádi, že se nám podařilo dostat do Evropské unie a do NATO. Musíme být připraveni přijímat s našimi spojenci taková účinná opatření, aby to Putin a celý režim poznal na vlastní kůži. Zatím jsme toho schopni nebyli.“

„Celý propagandisticky konstrukt o tom, že Vladimir Putin čistí Ukrajinu od nacistů, je naprosto nesmyslný, lživý. “ Alexandr Vondra

Propagandu ruských státních médií, která vše popisují jako speciální operaci na ochranu ruských obyvatel separatistických republik před genocidou a nacisty, označuje Vondra za naprosto absurdní.

„Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, legitimně zvolený většinou ukrajinského lidu, je sám židovského původu a jeho rodina byla obětí holocaustu. Čili toto je třeba lidem jasně říct. Myslím si, že ve světle této jedné informace celý propagandisticky konstrukt o tom, že Vladimir Putin čistí Ukrajinu od nacistů, je naprosto nesmyslný, lživý. Každý rozumný člověk toto musí odmítnout,“ věří europoslanec.

Nejsem si jist, jestli mají sílu

Vojenský útok ze strany Ruska vnímá Vondra jako plnohodnotnou invazi s cílem během několika dnů ovládnout kompletně vzdušný prostor, vyřadit veškeré ukrajinské obranné kapacity, destabilizovat ukrajinskou politiku a nahradit vedení země „loutkovým režimem pokory“. Ukrajina má podle něj plné právo – zaručené Chartou OSN – se bránit.

„Mám s Ukrajinou veškerou sympatii, solidaritu, myslím si, že jí máme i pomáhat, ale nedělám si příliš velké iluze z toho, jak to pozoruji. Myslím si, že Ukrajinci se budou určitě bránit, že to není národ, který by všechno vzdával. Ale nejsem si jist, jestli mají sílu na to, aby byli schopni této celoplošné invazi obrovské ruské armády dlouhodobě čelit,“ naznačuje.

„Ukrajinci se budou určitě bránit, to není národ, který by všechno vzdával. Ale nejsem si jist, jestli mají sílu invazi čelit dlouhodobě.“ Alexandr Vonra

Západ by podle něj měl Ukrajincům pomoci i dodávkami zbraní, ale upozorňuje, že nebude jednoduché je tam při rozbití infrastruktury dopravit.

„Letecká doprava asi bude brzy vyloučena. Viděl jsem, že v oblasti Černého moře je blokáda. Tak moc možností už nezbývá. Ukrajinci musí prokázat skutečnou vůli se bránit, a pokud by se jim to podařilo činit po nějakou dlouhou dobu, tak se nějaká možnost nebo cesta, jak jim materiálně pomoct, dá najít. Ale to ukáže až blízká budoucnost,“ míní Vondra.

Nekompromisní postoj

Západ nyní musí podle europoslance vůči Rusku postupovat ve třech rovinách.

„První rovina je ve vztahu k Rusku jako agresorovi. Jde o odstřižení Ruska od systému mezibankovních operací, znemožnění jejich bankám provádět platební styk v dolarech a eurech. Ale je otázka, jestli bude nad tím shoda, zatím nebyla. To by Rusko velmi významně zabolelo. Ale nedělejme si iluze, každá taková dramatičtější a výraznější akce není hra s nulovým součtem. Znamená to být připraven i na určité komplikace, které by vznikaly na straně Západu, kupříkladu pokud jde o dodávky nerostných surovin a podobně,“ upozorňuje.

„Prostě zapomeňte na nějaké Azurové pobřeží, na Londýn, na Karlovy Vary. Ukradli jste si Krym, tak si jezděte tam.“ Alexandr Vondra

Přesto je Vondra přesvědčen, že by Západ měl do toho jít. Protože pokud neprokáže ochotu nasadit něco i na své straně, bude podle něj terčem posměchu.

„V momentě, kdy Putin překresluje mapu politiky, kdy už nerozhodují principy, ale síla – to prostě vyžaduje určitý mentální posun na naší straně. Čili sankce tohoto typu určitě ano. Znemožnit Rusům cestovat do Evropy. Prostě zapomeňte na nějaké Azurové pobřeží, na Londýn, na Karlovy Vary. Prostě jste si ukradli Krym, tak si jezděte tam. Zablokovat jejich majetek. V Karlových Varech je toho spousta. Budou utíkat Ukrajinci, budou potřebovat někde bydlet.“

Nekompromisní jednání je podle Vondry to jediné, co se Západu nabízí: „Protože na přímý střet s ruskou armádou, s tou nukleární mocností, asi nikdo dnes, ani Američané, ani Evropané, nejsou připraveni. Čili musíme hledat jiné prostředky. A nabízejí se v této oblasti.“

Oceňuje rozhodnutí české vlády zastavit udělování víz ruským občanům. „Česká vláda jde tak trošku napřed. To je naprosto správně, protože Západ dnes hraje jen černými figurami a jen reaguje na tahy Putina bílými, který pak má výhodu. My to musíme změnit. Musíme táhnout nečekaně tam, kde to on nečeká a bude ho to bolet. Musíme si sjednat respekt,“ dodává europoslanec.

