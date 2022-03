Před ruským vpádem na Ukrajinu bojoval proti migraci, teď Salvini pomáhá na hranicích uprchlíkům

Salvini se v pondělí ve Varšavě setkal s italskými podnikateli a zástupci katolické církve, se kterými mluvil o humanitární pomoci pro uprchlíky.

Polskému premiérovi poděkoval za mimořádné nasazení, které prokazuje v uprchlické krizi. „Děkujeme Polsku za skvělý příklad,“ řekl Salvini.

V úterý osobně navštívil hranice a chce autobusem převézt zpět do Itálie skupinu uprchlíků.

„Chceme přispět ke koordinaci pomoci, chceme pro tyto rodiny zorganizovat dopravu a ubytování v Itálii, a to zejména pokud jde o sirotky a zdravotně postižené,“ řekl dnes Salvini.

Právě Salvini je přitom známý jako neústupný bojovník proti migraci. V době, kdy zastával úřad ministra vnitra, dal dokonce uzavřít italské přístavy pro lodě, které vezly na palubě migranty zachráněné ve Středozemním moři.

Politik se v minulosti na veřejnosti ukazoval i v tričku s obrázkem Putina na Rudém náměstí a řekl, že Putinovi dává přednost před italským prezidentem Sergiem Mattarellou.

Minulý týden ale válku na Ukrajině odsoudil a řekl, že v tomto konfliktu je jasné, „kdo je útočník a kdo napadaný“, aniž ovšem Putina jmenoval.

„Salvini musí napravit svůj dřívější hřích proputinovství, také kvůli tomu, aby byl mezinárodně důvěryhodný,“ komentoval jeho názorový obrat Massimiliano Panarari, expert na politickou komunikaci z univerzity v Miláně.

Starosta polské Przemyśli na Salviniho minulost nezapomněl. A před novináři věnoval mu tričko s Putinem, které italský politik v minulosti nosil.

