Za účast na protiválečných demonstracích hrozí šest let vězení. Ruská prokuratura je považuje za extremismus

Ruská generální prokuratura ve čtvrtek varovala před účastí na protiválečných protestech. Za účast na nich by podle ní mohl hrozit stejný postih jako za účast v činnosti extremistické organizace, tedy až šest let za mřížemi. Upozornila na to ruská média.

Moskva 17:19 3. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít