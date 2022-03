‚Nevíme, jak dlouhá bude válka, jak dlouho tu musíme zůstat.‘ Paříž přijímá uprchlíky ve speciálním středisku

Mají za sebou stovky kilometrů dlouhou a vyčerpávající cestu s dětmi. Doma přitom nechali většinu svého majetku i příbuzné. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu už podle úřadů uteklo přes pět tisíc lidí do Francie. Pařížské městské obvody pro ně organizují sbírky potravin i oblečení. Pomáhají jim taky se zdravotním pojištěním, sociálním zabezpečením i s ubytováním. Francouzské hlavní město pro Ukrajince zřídilo speciální přijímací středisko. Paříž 10:50 10. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fronty před uprchlickým střediskem v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Uprchlické středisko pro Ukrajince je na předměstí Paříže v oblasti Porte de la Chapelle. Nedaleko před lety bývalo velké imigrační centrum. To už tam teď není. Středisko pro ukrajinské uprchlíky je menší, sídlí v nízké dvoupodlažní budově. Stojí před ní desítky lidí, hlavně senioři, ženy a děti.

„Evakuovali nás ze Lvova. Autobusem jsme přijeli až k polské hranici. Přešli jsme ji a pak cestovali dál do Francie. Byla to dlouhá cesta. Jsme unavení, cestovali jsme i s dětmi. Zatím bydlíme u přátel, ale je to tam stísněné, navíc pracují, je tam spousta dětí, je to únavné. Hledáme stabilnější bydlení. Nevíme, jak dlouho bude válka trvat a jak dlouho tady budeme muset zůstat,“ říká Natalija, která přišla k uprchlickému středisku i se svým desetiletým synem. Ten s hraje s malým autíčkem, říká, že není unavený a že se mu ve Francii líbí.

Pomoc v uprchlickém centru vyhledala i Alina, která utekla z Kyjeva. „Bylo to tam děsivé. Když slyšíte bomby, tak nevíte, jestli máte utíkat nebo raději zůstat na místě. Ukrajinci utíkají do zahraničí. Hodně jich ale zůstává doma - v Kyjevě, v Charkově a v dalších městech. Já se chci vrátit domů. Nechci tady zůstat. Vážím si pomoci, jsem ale Ukrajinka a chci žít na Ukrajině - v míru,“ říká před uprchlickým centrem.

Ukrajinka Alina z Kyjeva uprchla před válkou do Francie | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Alině je 29 let. Z Kyjeva utíkala narychlo, nechala tam opuštěný byt i auto. Ve Francii si chce najít práci, aby mohla podporovat rodinu i ukrajinský odboj. Se svou rodinou na Ukrajině zůstává v kontaktu přes sociální sítě. „Naši muži zůstali na Ukrajině – můj táta, bratři i kamarádi. Zůstali, aby bojovali za Ukrajinu a osvobodili ji. Věřím, že vyhrajeme, pravda vždycky zvítězí,“ vysvětluje Ukrajinka.

Alina mluví o útěku z Ukrajiny jako o zlém snu, prý nemá čas přemýšlet nad svými pocity. Všechno se odehrává příliš rychle a události posledních dní se jí slívají dohromady. Je ale vděčná jak za pomoc svých přátel ve Francii tak i za pomoc místních obyvatel.

Pracovníci armády spásy v červených vestách tady rozdávají jídlo a organizují další pomoc. Jedním z pomocníků je i Mathieu, který koordinuje potravinovou pomoc od jednotlivých neziskových organizací. „Zařizujeme tady lidem taky ubytování a sociální zabezpečení. Pokud jde o bydlení, ubytováváme lidi v hotelech v pařížském regionu. Řešíme s nimi taky zdravotní pojištění, kapesné a státní pomoc,“ upřesňuje pracovník uprchlického centra.

Každý den sem přijdou stovky lidí. Včera tady zaregistrovali 500 uprchlíků z Ukrajiny – hlavně ženy, děti a starší lidi. Francouzská armáda spásy a další neziskové organizace, které v uprchlickém středisku pracují, očekávají, že čísla ukrajinských uprchlíků ve Francii porostou v souvislosti s tím, jak se v zemi otevírají humanitární koridory.