‚Šéf státu by měl mít na práci lepší věci.‘ Putin se podle expertů zapojuje do války jako by byl generál

Ruský prezident Vladimir Putin se natolik osobně zapojil do války na Ukrajině, že podle západních vojenských zdrojů činí operační a taktická rozhodnutí „na úrovni plukovníka nebo brigádního generála“, píší britské listy The Times a The Guardian.

