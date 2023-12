Rusové vstupují do ukrajinské armády. ‚Byl jsem zklamaný vlastními lidmi,‘ říká jeden z nich

Po ruské invazi na Ukrajinu propadl mladý Rus, který momentálně vystupuje pod vojenskou přezdívkou Karabas, zoufalství.

Šokovalo ho chování ruské armády. Znechucen tím, co se na Ukrajině napadené ruskými vojáky dělo, se rozhodl jednat – a postavit se ve válce proti své zemi. Opustil Rusko s tím, že se stane členem ukrajinské armády. Téměř po roce se mu to skutečně povedlo.

Dnes je součástí Sibiřského praporu. Jednotku tvoří Rusové, kteří se rozhodli přidat na stranu Ukrajiny s nadějí sesadit ruského prezidenta Vladimira Putina a osvobodit Ukrajinu.

Když v únoru 2022 Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, Karabas zjistil, že většina Rusů z jeho okolí se o válku buď vůbec nezajímá, nebo slepě podporuje Putina a jeho režim.

„Byl jsem zklamaný vlastními lidmi,“ řekl Karabas. Stejně jako ostatní členové jednotky i on mluvil s médii jen pod vojenskou přezdívkou. „Proto jsem se chtěl dostat sem a bojovat za svobodnou Ukrajinu,“ podotkl pro server Euronews.

‼️ The Siberian Battalion took its first battle in the Avdiivka direction of the front. The command of the International Legion of the Ukrainian Armed Forces noted the contribution of the Siberian battalion. pic.twitter.com/e9z1cWziJA