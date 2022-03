Americký mnistr obrany Austin navštíví Slovensko. Setká se s politiky a představiteli armády

Austin se před cestou na Slovensko plánuje zúčastnit středečního mimořádného zasedání ministrů obrany Severoatlantické aliance v Bruselu.

.@PentagonPresSec: @SecDef will visit Slovakia next week, where he will meet with senior civilian and military leaders to again make clear our firm commitment to @NATO's eastern flank and to deepen the U.S.-Slovakia relationship. pic.twitter.com/cvnql9ln8i