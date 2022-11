Ruská strategie je teď zřejmě v udržení obranných linií a vyčerpání Západu a Ukrajiny, soudí analytik

Rusko před týdnem oznámilo dokončení částečné mobilizace, kterou prezident Vladimir Putin vyhlásil 21. září. „Je pravda, že mobilizace je celkově chaotická, na frontu jsou posíláni vojáci s malým až žádným výcvikem a mají problémy s vybavením, technikou i velením,“ uznává expert na mezinárodní bezpečnost Michal Smetana v pořadu Jak to vidí... na Dvojce . „Ale jde o velkou masu lidí a se stabilizací ruských obranných linií to může pomoct.“ Praha/Kyjev 22:40 4. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský voják promlouvá k záložníkům na shromaždišti v průběhu částečné mobilizace vojsk ve městě Volžskij ve Volgogradské oblasti v Rusku | Zdroj: Reuters

Ruský prezident Putin chtěl povolat 300 000 mužů. Podle analytika Smetany z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy jich do armády nastoupila jen část.

„Odborníci mluví o tom, že je to určitě přes 100 000 lidí, možná až 200 000 lidí. To je výrazně reálně reálnější číslo, než jaké uvádí statistiky. Pořád je to velké množství lidí,“ zdůrazňuje.

Kolik vojáků má v bojích Ukrajina, nevíme, upozorňuje Smetana. „Paradoxně máme v tomto ohledu ještě omezenější informace, než co se týče Ruska.“

„Ukrajina ale záhy po začátku války byla schopná mobilizovat, to znamená, že její početní stavy jsou vyšší než ruské. Díky tomu mohla Ukrajina své jednotky rotovat, stáhnout je a nahradit novými. Rusko se dlouhodobě o něco podobného snaží,“ shrnuje.

Tlak před zimou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že ruské útoky poškodily 40 procent energetické infrastruktury Ukrajiny, střely mířily mimo jiné na tepelné a vodní elektrárny i na teplárny.

Ukrajina proto musela pozastavit vývoz elektřiny do Evropské unie a nedostatek energie zasáhl i tamní obranný průmysl.

Podle analytika Smetany chce Rusko tímto způsobem Ukrajinu poškodit před nadcházející zimou: „Je to psychologický nátlak. Pro řadu lidí to bude osobně mít tvrdé následky. Také jsou tu ekonomické aspekty, Ukrajina bude čím dál více vyčerpaná ekonomicky. A vyčerpávající to bude i pro Evropu, která bude muset dál Ukrajině pomáhat.“

„Je to součást aktuální strategie,“ soudí Smetana a dodává, že Rusko si zřejmě představuje, že se mu tímto způsobem podaří dostat Ukrajinu k jednacímu stolu. Evropská unie si je ale podle analytika těchto plánů vědoma.

„Ruští plánovači zřejmě vidí svoji ‚teorii vítězství‘ – tedy jak se dostat k něčemu, co by Kreml mohl vydávat za své vítězství – v tom, že díky mobilizaci se Rusku podaří stabilizovat obranné linie. Ukrajina sice bude dál pokračovat v protiofenzivě, už ale nebude extra úspěšná. To znamená, že Rusko bude dál držet anektovaná území,“ odhaduje Smetana.

Íránské drony a střely

Rusko pro útoky na Ukrajinu využívá mimo jiné íránské drony, které jsou relativně levné, a Rusko díky nim může ničit ukrajinskou infrastrukturu. Z Íránu by ale měly dorazit i rakety krátkého doletu, kterými Rusko může nahradit svoje vyčerpané zásoby, připomíná Smetana s tím, že to může pro vládu v Kyjevě znamenat problém.

„Velká část protivzdušné obrany, kterou má Ukrajina k dispozici, je samozřejmě použitelná i proti raketám. Ale obecně platí, že protivzdušná obrana pracuje ve vrstvách: na každý systém máte jinou obranu, co se týče výšky, schopnosti doletu a vzdálenosti,“ upozorňuje analytik a pokračuje:

„Protivzdušná obrana je navíc velmi drahá. Takže je tu poměrně velká disbalance v tom, že ofenzivní prostředky jsou často levnější než defenzivní. A Ukrajina navíc potřebuje těchto drahých systémů hodně, protože je používá jak na frontě, tak při obraně měst a kritické infrastruktury.“



Do protivzdušné obrany navíc potřebuje Ukrajina dostávat od Západu munici, která je také drahá. „Není to ale vždy jenom o politickém rozhodnutí, část těch věcí Západ prostě k dispozici nemá. Hodně z toho jsou vlastně přísliby, že až to Západ vyprodukuje, tak to dodá, ale ještě to nemáme,“ dodává Smetana.

