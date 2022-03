ONLINE: Rusko podle Kyjeva dál soustředí techniku u běloruských hranic s Ukrajinou

Rusko pokračuje ve shromažďování vojenské techniky podél běloruských hranic s Ukrajinou. Podle agentury Unian to ve středu ve své pravidelné ranní zprávě uvedl generální štáb ukrajinské armády. Ten zároveň napsal, že v Bělorusku odpůrci války částečně narušili železniční spojení vedoucí z této země na Ukrajinu. Armáda mezitím podle něj pokračuje v obraně Mariupolu, Černihiva a snaží se odrazit ruský postup na Kyjev. Sledujeme online Kyjev/Minsk 9:11 23. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Kyjeva Rusko shromažďuje další vojenskou techniku u běloruských hranic s Ukrajinou (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„V Bělorusku představitelé opozičních sil a starostliví občané částečně narušili železniční spojení mezi Běloruskou republikou a Ukrajinou. Informace se upřesňují,“ stojí v ranní zprávě ukrajinského generálního štábu.

„Zároveň podle dostupných informací pokračuje aktivní pohyb ruské a běloruské vojenské techniky přes Bělorusko a její další hromadění podél ukrajinských hranic,“ uvádí štáb.

Informuje také o tom, že ukrajinské ozbrojené síly za poslední den mimo jiné zasáhly šest ruských letadel, pět bezpilotních letounů, jeden vrtulník a pět řízených střel. Ruské síly jsou podle ukrajinského generálního štábu v některých směrech demoralizované, zatímco Ukrajina drží obranu v různých částech země - včetně strategického přístavu Mariupol na jihovýchodě. Tato tvrzení ukrajinské armády nelze nezávisle ověřit.

Článek pokračuje pod online reportáží.

Ukrajinská armáda už dříve uvedla, že během nových bojů o Charkov na východě země odrazila útok ruských jednotek, píše agentura DPA. Těžká je situace v Izjumu ležícím asi 100 kilometrů na jihovýchod od Charkova, s ním ukrajinské jednotky zcela ztratily spojení.

Západní zpravodajské služby míní, že ruský postup na Ukrajině nadále stagnuje, vojáci posilují obranné pozice, poznamenala ve středu stanice BBC.

Ta zároveň upozornila, že podle nejnovějšího hodnocení washingtonského Ústavu pro studium války (Institute for the Study of War) ruské síly tento týden nepodnikly žádný zásadní velký útok.