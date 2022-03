Majitel výrobny v Polsku před rokem postavil budovu pro zaměstnance. Nyní slouží k ubytování Ukrajinců

Uprchlíkům z Ukrajiny napadené ruskou armádou pomáhají v sousedním Polsku nejen města, obce a veřejné instituce, ale také soukromé podniky. Posílají dary, finanční pomoc a poskytují také ubytování. Ve městě Radom dal majitel masokombinátu k dispozici ubytovnu pro zaměstnance podniku otevřenou teprve loni v létě. Už teď v tomto závodě pracují lidé z Ukrajiny. Do ubytovny se nastěhovali jejich příbuzní i docela neznámí lidé prchající před válkou. Radom 21:31 19. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ve městě Radom dal majitel masokombinátu k dispozici ubytovnu pro zaměstnance podniku otevřenou teprve loni v létě | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Dlouhá šedá tovární hala v ulici Energetikuv na kraji Radomy, to je výroba polotovarů z drůbežího masa, která patří firmě KPS PUT Jaroslava Kryžanowského. Jde o známého podnikatele v Mazovském vojvodství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ubytování pro uprchlíky v Polsku

Naproti té tovární hale je taková šedobílá pěti patrová budova…to je zaměstnanecká budova, ve které už bydleli a bydlí pracovníci tohoto závodu. Teď je tam ubytovaných více než 200 uprchlíků z Ukrajiny.

Katarzyna Baran je koordinátorka pomoci uprchlíkům v ubytovně Nadace Krzyžanowski Partners, | Foto: Pavel Novotný | Zdroj: Český rozhlas

Malgorzata Światková je zástupkyně ředitele Nadace Krzyžanowski Partners. Volné kapacity ubytovny dal majitel továrny k dispozici hned druhý den po napadení Ukrajiny Ruskem. Nejdřív financoval ubytování, stravu a základní péči o běžence sám. Vzápětí se ale zvedla doslova tsunami pomoci ze strany obyvatel města a nevládních organizací.

„Různé potraviny nám tu nosí lidé z města, ale také různé instituce. Máme tu sklad potravin, uzavřený sklad léků, zásobu kosmetiky a také kontejner s oblečením a místnost, kde je možné si oděvy a obuv vybrat,“ říká Światková.

„Máme otevřenou skupinu na facebooku, kde aktualizujeme zprávy o tom, co potřebujeme. Můžete mi věřit, že i když sháníme něco speciálního, jako třeba zvlhčovač vzduchu nebo nějaké léky, do hodiny nám to někdo přinese. Odezva na jakékoli prosby je obrovská. “ Malgorzata Światková (zástupkyně ředitele Nadace Krzyžanowski Partners)

Vybavení pro děti

V podnikové ubytovně, vlastně zaměstnaneckém hotelu, je veškerý komfort. Je tu třeba i prádelna s třemi pračkami a sušárna. Všechno je popsané jednak polsky, anglicky, potom také ukrajinsky a gruzínsky. Je tady také kuřárna a kuchyně s úplně novým nádobím.

Ubytovna Nadace Kryžanowski Partners | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Paní Katarzyna Baran nás zavedla do místnosti, která připomíná trošku second hand prodejnu, protože tady jsou v krabici třeba zimní boty, přezůvky, čepice, trička, rukavice a na stolech jsou různé bundy, svetry, kalhoty…zkrátka tady si mohou lidé, kteří přijedou z Ukrajiny například pouze v tom, co mají na sobě, vybrat oblečení.

Tenhle kontejner je přeplněný vaničkami pro děti, sedačkami, jsou tu golfové hole, postýlky pro děti, které jsou rozložené…přebalovací pulty, jsou tady sedačky do aut a pan Wojtek ještě ukazuje úplně dozadu do kontejneru, tam jsou ještě malé ruksaky do školy.

Ukrajinské uprchlice se svými dětmi v ubytovně Nadace Krzyžanowski Partners | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Právě díky otevřenosti a dobrotě lidských srdcí je toho tolik, a proto je tady všechno naskládané na sebe. Rozhodně až to vyndají a předají jednotlivým uživatelům, tak to určitě udělá velkou radost.