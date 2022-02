Po ruském útoku opustilo svůj domov 100 000 Ukrajinců. Tisíce z nich odešly ze země

Po čtvrtečním ruském útoku na Ukrajinu muselo opustit svůj domov zhruba 100 000 lidí a několik tisíc jich odešlo do sousedních zemí, hlavně do Moldavska a Rumunska. Agentuře Reuters to sdělila mluvčí Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

