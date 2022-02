‚Ruské síly podél ukrajinských hranic‘. Podle ministra zahraničí USA je Rusko připraveno k invazi

„Vypadá to, že vše je připraveno na to, aby Rusko podniklo zásadní agresivní kroky proti Ukrajině,“ řekl šéf americké diplomacie. Podle Blinkena jsou ruské ozbrojené síly rozmístěny podél „severu, východu a jihu“ ukrajinských hranic.

Secretary of State Antony Blinken on the Russia-Ukraine crisis:



“Everything seems to be in place for Russia to engage in a major aggression against Ukraine,” he tells @LesterHoltNBC. pic.twitter.com/dm6afgR4wJ