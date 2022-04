ONLINE: Rusové podle amerických expertů nezměnili taktiku. Velká ofenziva se proto nedá očekávat

Vedení ruské armády podle nové analýzy amerických expertů odmítá vynaložit čas a prostředky na konsolidaci svých sil na Ukrajině a nadále uplatňuje strategii pozorovanou od začátku války. Útočné operace se odehrávají na různých osách a v menším měřítku, napsali v sobotu večer pracovníci washingtonského ústavu pro válečná studia (Institute for the Study of War, ISW).

Kyjev/Washington 6:31 24. dubna 2022