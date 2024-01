Putinův ‚novoroční dárek‘. Při útoku Rusko ukázalo, že stále má obrovský smrtící arzenál, říká zpravodaj

Nejméně pět mrtvých a přes 130 zraněných – to je tragický výsledek úterního masivního ruského raketového a dronového útoku na dvě největší ukrajinská města, na Kyjev a Charkov. Záchranáři ale ještě pořád prohledávají sutiny mnoha domů zasažených střelami. „Podle slov prezidenta Volodymyra Zelenského to bylo více než 100 raket a dronů,“ uvádí pro Český rozhlas Plus stálý zpravodaj Českého rozhlasu na Ukrajině Martin Dorazín.

Kyjev 13:45 3. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít