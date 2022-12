ONLINE: Ukrajinské pozice v Chersonu jsou stále pod palbou. Okupanti hlásí ostřelování Doněcku

Ruské jednotky na Ukrajině nadále usilují o dobytí vesnic v okolí Lymanu a města Bachmut v Doněcké oblasti, kde Rusové za poslední den provedli desítky leteckých a raketových útoků. Pod palbou jsou stále i ukrajinské pozice v Chersonu a okolí. Ruskem dosazený starosta Doněcku Alexej Kulemzin na telegramu uvedl, že ukrajinské síly ráno ostřelovaly centrum města a podle místních úřadů bylo zraněno devět lidí a jeden přišel o život. Kyjev/Moskva 12:39 15. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chersonské letiště měsíc po osvobození | Foto: Artur Widak | Zdroj: Reuters

Ukrajinský generální štáb ve svém ranním hlášení informoval, že okupační úřady pokračují v práci na připojení Záporožské jaderné elektrárny k ruskému energetickému systému.

Server Ukrajinska pravda napsal, že pod ruskou palbu se za poslední den dostalo 19 obcí v Chersonské a Záporožské oblasti. Rusové se tam 9. listopadu stáhli na východní břeh Dněpru a od té doby pravidelně ostřelují Cherson.

Kyryl Tymošenko z ukrajinské prezidentské kanceláře uvedl, že si ostřelování nedávno osvobozeného Chersonu vyžádalo dvě oběti na životech v centru města. Oba lidé byli zabiti zhruba sto metrů od budovy regionální správy, kterou zasáhlo ostřelování ve středu.

Ukrajinský generální štáb také upozornil, že ruská armáda, ačkoliv se stáhla na levý břeh řeky, má stále pod kontrolou trojici větších ostrovů v ústí Dněpru. Z jednoho z nich ruské jednotky násilně evakuovaly Ukrajince, kteří tam žili.

Proruské úřady na anektovaném východě Ukrajiny uvedly, že Doněck byl ve čtvrtek ráno terčem nejmasivnějších úderů ze strany Ukrajiny od roku 2014. „Přesně v 7.00 vystavili centrum Doněcku nejmasivnějšímu útoku od roku 2014,“ uvedl proruský starosta Kulemzin.

„Čtyřicet raket bylo odpáleno ze salvových raketometů BM-21 Grad na civilisty v našem městě,“ dodal. Řekl, že jde o válečný zločin. Tvrzení o ostřelování však zatím nebylo možné nezávisle ověřit.

Kulemzin dále uvedl, že útokem byly poničeny školka, škola, univerzita, nemocnice a katedrála. Ruská média rovněž zveřejnila záběry zachycující kouř stoupající z poškozených budov, střepy v ulicích či ohořelý automobil.

Velitelství územní obrany samozvané Doněcké lidové republiky (DNR) na telegramu uvedlo, že bylo zraněno devět lidí, včetně dítěte narozeného v roce 2012, a jeden člověk zemřel.

Ukrajinské zdroje nadále upozorňují na hrozbu ruských úderů na civilní infrastrukturu po celé Ukrajině, které v minulých týdnech zapříčinily rozsáhlé výpadky proudu a změnily také formu mezinárodní materiální pomoci Ukrajině, která nyní zahrnuje i komponenty potřebné k obnovení a ochraně energetické infrastruktury.

Ukrajinský generál Oleksij Hromov ve čtvrtek podle agentury Reuters řekl, že Rusko chce z války na Ukrajině učinit dlouhou konfrontaci. Rusko podle něj rovněž využívá území Běloruska k výcviku nových divizí. Pravděpodobnost spuštění vojenské operace z běloruského území však podle něj zůstává nízká.

Dodávky zbraní

Všechny zbraně dodané Západem na Ukrajinu představují pro Rusko legitimní cíle. Podle agentury Reuters na to ve čtvrtek upozornila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Tyto zbraně budou podle ní buď zničeny, nebo zabaveny.

Konkrétně pak Zacharovová podle agentury TASS varovala před možnými dodávkami amerického systému protivzdušné obrany Patriot.

Západní země Ukrajinu napadenou Ruskem významně podporují i dodávkami zbraní, včetně těžkých dělostřeleckých či protivzdušných systémů.

Tento týden zpravodajská televize CNN uvedla, že Spojené státy dokončují plány na vyslání výkonného systému protivzdušné obrany Patriot na Ukrajinu, která v posledních týdnech čelí masivním ruským útokům na energetickou infrastrukturu. Oficiální oznámení by podle televize mohlo přijít už tento týden.

Případné dodávky Patriotů na Ukrajinu zvýší riziko přímého zapojení americké armády do konfliktu, řekla Zacharovová na čtvrtečním brífinku. „Dříve mnoho odborníků, včetně těch zámořských, pochybovalo o rozumnosti takového kroku, který by vedl k eskalaci konfliktu a zvýšil riziko přímého zapojení americké armády do bojů,“ cituje Zacharovovou TASS.

Ruské velvyslanectví ve Washingtonu na to už ve středu reagovalo varováním, že by to znamenalo další provokativní krok, který by mohl mít nepředvídatelné důsledky.