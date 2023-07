ONLINE: Rusové postupují v Doněcké a Luhanské oblasti, připustila ukrajinská ministryně obrany

Putin chce neobyvatelnou Ukrajinu. Spálí ji klidně i ohněm z atomového štěpení, varuje komentátor

Rusové připevnili výbušniny k chladicímu systému Záporožské atomové elektrárny. Proč by to dělali, kdyby ji nechtěli vyhodit do vzduchu? ptá se komentátor agentury Bloomberg Andreas Kluth.