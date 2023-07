Kazetová munice by mohla Ukrajině pomoct vyčistit zaminovaná území na frontové linii, myslí si expert

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo video s náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem. Jde o jeho první veřejnou prezentaci od protestního tažení wagnerovců na Moskvu. Po vzpouře sílily spekulace, jestli nebyl Gerasimov odvolán, na videu je ale stále titulován jako náčelník generálního štábu. „Video nesouvisí s aliančním summitem,“ říká Daniel Koštoval, bývalý náměstek ministra obrany, který působí v Centru transatlantických vztahů. Rozhovor Praha 16:00 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý náměstek ministra obrany Daniel Koštoval, který působí v Centru transatlantických vztahů | Foto: Jan Handrejch / Právo | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Jaký signál vysílá Moskva zveřejněním zmíněného záznamu? Jak působí jeho načasování den před summitem Severoatlantické aliance?

Osobně bych nedával video do souvislosti s aliančním summitem. S aliančním summitem spíše souvisí cvičení strategických bombardérů, které probíhalo koncem minulého týdne a byly použity jak strategické bombardéry Tu-160, tak T-95. Video je spíš ukázka toho, že Moskva zatím nijak nemění své struktury velení ohledně operace na Ukrajině, že drží kurz a nic jiného to myslím neznamená.

Jak se jeví aktuální vývoj na ukrajinských bojištích? Postup ukrajinské protiofenzivy, která podle pondělní analýzy amerického Institutu pro studium války pokračuje nejméně na třech úsecích fronty.

Řekl bych, že nejvíce se ukrajinským silám podařilo „zabodovat“ na úseku u Bachmutu, to znamená jak severně, tak jižně od Bachmutu, kde dokázali postoupit asi do 10 kilometrů a přiblížili se na okraj města. A druhé místo, kde se ukrajinským silám podařilo postoupit, byť ne prolomit hlavní první obranné ruské linie, je západně od města Vuhledar.

Za třetí místo můžeme považovat okolí města Orichiv, ale tam se ukrajinským silám příliš nezadařilo, evidentně narazily na velmi silná minová pole a velmi dobře připravené ruské obránce, takže nejvíce platná ukrajinská ofenziva je na těch dvou místech, u Bachmutu a u města Vuhledar.

Zbraně, munice a vojáci

Prezident Volodymyr Zelenskyj před několika dny uvedl, že protiofenziva byla zahájena později, než by si sám přál, ale jednotky ještě neměly k dispozici dostatečný arsenál. Proto taky podle Zelenského ukrajinská vojska nemohou podnikat operace v některých oblastech. V jakých? Jaký deficit zbraní a munice se na tom podepisuje především?

Řekl bych, že deficit je především v těžkých zbraňových systémech, to znamená tanky, bojová vozidla pěchoty a houfnice. Tam se Ukrajincům podařilo možná v některých momentech přiblížit, aby vyrovnaly síly s ruským agresorem. A když se jim podaří vystihnout slabé místo v ruské obraně a soustředí dostatečnou sílu, tak můžou proniknout, ale to se zatím ve smyslu prolomení obranných linií nepodařilo.

Další nedostatek je v munici, a to jak v takzvaně chytré, která dokáže velmi přesně zasahovat určené cíle, tak i v munici, která je schopná delšího doletu, to znamená déle než 80 až 100 kilometrů. Ukrajinci by potřebovali munici, která doletí alespoň 200 až 300 kilometrů, aby dokázali zasahovat logistická centra, logistické linie a vojska, která se soustřeďují za frontovou linií.

To třetí, co Ukrajincům v tuto chvíli chybí, je dostatečný počet vycvičených jednotek, protože oni sice dokázali zformovat řadu nových brigád, ale v tuto chvíli jim chybí zkušení vojáci. Ti se v rámci ofenzivy samozřejmě takzvaně otrkávají, ale nedostatek zkušených vojáků je znát.

Americký prezident Joe Biden v tuto chvíli jedná cestou na alianční summit ve Vilniusu s britským premiérem Rishim Sunakem, přičemž Londýn se ohradil vůči plánu Washingtonu poskytnout ukrajinské armádě takzvanou kazetovou munici, jejíž použití řada zemí zakazuje na rozdíl od Spojených států nebo Ruska. Obhájila Bidenova administrativa dostatečně přesvědčivě tento krok?

Myslím si, že to Bidenova administrativa ne zcela obhajovala, spíše informovala a vysvětlovala, proč se k tomu kroku rozhodla.

Kazetová munice za určitých podmínek, jak už naznačil prezident Zelenskyj, to znamená nepoužití na ruském území, nepoužití v zastavěných oblastech, kde by hrozily civilní ztráty, může být výrazným příspěvkem k úspěchu ukrajinské ofenzivy, protože kazetová munice je kontejner, kde je řada drobnějších bomb a dokáže pokrýt velký kus území a to území „vyčistit“, až už jsou to tanky, živá síla anebo minová pole.

V tomto smyslu myslím, že kazetová munice by Ukrajincům mohla velmi posloužit v tom, že by vytvořila dostatečně široké a bezpečné průchody minovými poli, které Rusko postavilo po celé linii frontové linie a tím docela efektivně drží zatím ukrajinskou ofenzivu v rovině velmi malých posunů a krůčků.

Summit NATO

Od summitu NATO se očekává jistý vzkaz Kyjevu, pokud jde o ambice Ukrajiny stát se členem aliance. Může ale Zelenského vedení očekávat od schůzky ve Vilniusu i významnější příslib vojenské pomoci?

Vojenská pomoc už je realitou. Jistě obdrží příslib pokračující vojenské pomoci, o tom není pochyb. Jistě dostane příslib, že Ukrajina se stane v budoucnu členem NATO. Jistě se nebudou říkat konkrétní data, protože to v tuto chvíli nikdo není schopen přesně nadefinovat. A možná, že se naznačí sada postupných kroků, skrze které by mohla Ukrajina dospět k aliančnímu členství.

Ale zcela jistě se ke členství dopracuje až poté, co bude ukončena válka. Protože je zcela logické, že členské země NATO se nechtějí přes noc jedním rozhodnutím ocitnout v přímém vojenském konfliktu. To by neprospělo nikomu, ani Ukrajině, ani nám, a Rusku by to akorát nahrálo v jeho agresivních plánech.

Dá se předpokládat, že právě ve dnech vilniuského summitu by mohly demonstrativně, nabýt na intenzitě i aktivity ukrajinských a ruských jednotek na bojových liniích?

Osobně si myslím, že ukrajinské vedení upřednostňuje vojenské parametry, kde a kdy zaútočit. Myslím, že by bylo zbytečné plýtvat lidskými životy jenom ohledně toho, že probíhá summit aliance, kde bude Ukrajina přizvána k jednání.

To by bylo zbytečné, protože summit a jednání s Ukrajinou jsou v tuto chvíli tak připravená, že interně tam už k žádným překvapením jistě nedojde.