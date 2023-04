Rusko se po prohrané válce může decentralizovat. Jen tak má šanci, myslí si ruský spisovatel Budraitskis

Ruský spisovatel, politolog a historik Ilja Budraitskis se pro ruský nezávislý portál Meduza zamýšlí, co v případě dnešního Ruska představuje dekolonizace a jaké mohou být její důsledky po skončení války na Ukrajině. Dekolonizace podle něj souvisí s řadou praktických otázek, které bude muset Rusko vyřešit, až se dostane ze slepé uličky, kam ho zavedl Putinův režim a válka na Ukrajině. svět ve 20 minutách Praha 20:00 16. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko po Putinovi bude muset najít způsob, jak žít v mírných vztazích se svými sousedy (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Rusko-ukrajinský konflikt se opírá o doktrínu historického revizionismu. Je to utkvělá představa, podle které Rusko v dnešních hranicích nemůže žít plnohodnotným životem.

Z hlediska vedení státu je nutné tyto hranice neustále rozšiřovat a znovu připojovat „historická“ území, uvádí Ilja Budraitskis pro server Meduza.

Tato politická linie má podle něj hluboké kořeny. Nevymyslel ji osobně Vladimir Putin, opírá se o imperiální dědictví předrevolučního Ruska i o stalinský a poststalinský Sovětský svaz.

Zakořenila ve vědomí značné části obyvatelstva, a proto může mít dnešní státní propaganda takovou sílu.

Imperiální vědomí

Rusko po Putinovi bude muset najít způsob, jak žít v mírných vztazích se svými sousedy. Aby ho státy střední a východní Evropy přestaly vnímat jako neustálou hrozbu, jeho imperiální vědomí bude muset projít hlubokou proměnou.

Rusko bude muset zapracovat nejen na řešení problémů současnosti, ale i na své minulosti. Bude si muset vytvořit nový pohled na vlastní dějiny.

Kromě tohoto historického aspektu je s dekolonizací spojena také otázka budoucího státního uspořádání. Rusko je dnes nazýváno „federací“, ale ve skutečnosti se jedná o absolutně centralizovaný stát.

Všechny zdroje jsou vyvlastňovány Moskvou a to málo, co zbyde, je distribuováno do provincií výměnou za politickou loajalitu.

Toto uspořádání je určující ve vztazích k menším původním národům žijícím na ruském území. Samostatnou existenci neruských identit v extrémně centralizované zemi Kreml vnímá jako hrozbu. Proto je také celých 20 let putinského režimu soustavně vyvíjen tlak na národní jazyky a na zbytky národních autonomií.

V budoucnu bude muset Rusko přikročit k radikální decentralizaci a omezit koncentraci politické moci v Moskvě, upozorňuje Budraitskis.

Rozpad není nutný

Rozpad Ruska, o kterém dnes všichni tak rádi mluví, přitom podle něj zdaleka není nutný. Je zřejmé, že Rusko v dnešním uspořádání regiony brzdí prostřednictvím síly a peněz. Ale ve chvíli, kdy centrální moc ztratí sílu a financí ubude, uvnitř země explodují odstředivé tendence.

Společný prostor, nikoliv skovaný politickou mocí, ale založený na mezilidské a kulturní výměně, může být zachován. Je však třeba se zamyslet, jaké hodnoty, ideje a principy může Rusko regionům nabídnout.

Ideje tolerance, rovnoprávnosti, rozvinuté sociální politiky a práv regionů samostatně využívajících své zdroje mohou zachovat tento prostor v podobě federace nebo konfederace.

Pokud však budou ruské elity do poslední chvíle zahánět národní území do jednotného standardu a jakékoliv odlišnosti vnímat jako hrozbu státní integritě, dojde k rozpadu. Takovému scénáři se dá vyhnout pouze v případě, že Rusko včas změní svůj politický kurz, uzavírá svou úvahu na stránkách nezávislého ruského portálu Meduza politolog a historik Budraitskis.

