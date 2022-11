Rusko může dětem měnit příjmení i datum narození. Matky je nenajdou, říká bývalý ombudsman Ukrajiny

Od začátku války Rusko z Ukrajiny deportuje civilisty, včetně dětí. Tyto děti poté režim využívá jako součást své válečné propagandy i jako daň za mrtvé ruské vojáky. „Ruská strategie je vzít si deset dětí za jednoho mrtvého vojáka,“ říká pro server iROZHLAS.cz Mykola Kuleba, bývalý dětský ombudsman Ukrajiny, který vede organizaci Save Ukraine. Ta pomáhá unesené děti vrátit zpět na Ukrajinu k jejich rodinám. Kyjev/Moskva 19:57 14. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Bojíme se, že děti se už nikdy nevrátí. Záleží na tom, jak dlouho bude tato válka trvat, to nikdo neví,“ říká Mykola Kuleba | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

Od začátku února organizujete evakuaci dětí z ohnisek války. Před devíti měsíci jste uvedl, že vám denně volá obrovské množství rodičů s prosbou o pomoc při evakuaci jejich dětí. Jak vypadá situace nyní?

Zrovna teď jsme do Ruské federace poslali skupinu žen, aby z ruského území odvezly své děti. Ty byly uneseny, deportovány nebo „laskavě pozvány” do Ruska z Charkovské oblasti.

Rodiny těchto dětí žily šest nebo sedm měsíců na okupovaném území, celou dobu se schovávaly ve sklepích domů a v protiatomových krytech. Neměly vodu, jídlo, světlo a jsou obrovsky traumatizované.

V té době v létě přišli Rusové a pozvali tyto děti do svých táborů. Uvedli, že tam mají výborné podmínky a všechny děti jsou vítány. Pro matky to byla možnost, jak své děti zachránit.

Po osvobození ukrajinského území požádaly Rusy, aby jim poslali děti zpátky, ale Rusové odmítli. Prý si pro ně můžou přijít, když Ukrajina vyhraje. Spousty dětí teď zůstávají na ruském území.

Jak konkrétně se v návratu dětí angažuje organizace Save Ukraine?

Save Ukraine je největší nevládní organizace, která evakuuje ženy a děti z bojových zón. Hned po osvobození tam naše týmy vyrazily, aby odvezly děti a rodiny. Spousta žen přišla za našimi dobrovolníky a oznámila, že nemají děti, protože byly uneseny.

První skupina matek, kterou jsme zorganizovali, je nyní na cestě, aby získala své děti zpět. Máme i skupiny matek, které nás prosí o pomoc, protože nemají finance, aby to zvládly samy.

Celý proces je totiž velmi drahý, musí se jet přes Polsko, Bělorusko nebo Estonsko a je to velmi složitá operace. Přesto to děláme, organizujeme záchranné operace proto, abychom znovu spojili rodiny a pomohli dětem vrátit se zpět k rodičům.

Důležité je zmínit, že Putin podepsal speciální zákon, který umožňuje adopci ukrajinských dětí. Před adopcí ještě našim dětem dávají ruská občanství. Získat ruské občanství je momentálně pro dítě velmi snadné.

Během procesu adopce může Rusko podle zákona dětem měnit příjmení i datum narození. Matky své děti potom nikdy nenajdou.

To je genocida. To není slušnost nebo dobrý osud pro dítě, to je genocida. Je to tragédie pro naši populaci, pro naše děti.

‚Tak je vracíme domů‘

Jak těžké je pro váš tým tyto děti najít? Znáte jejich polohu? Máte na ně nějaký kontakt?

Spojíme se s dítětem, se kterým se můžeme spojit. Pokud se jedná o dítě, kterému je třeba deset let nebo více a hlásí se ke svým rodičům, tak může zavolat a nahlásit se. Pak může požádat, aby pro něj někdo přijel a vrátil ho na Ukrajinu

Když jsme skládali skupinu žen, která momentálně jede do Ruska, nejprve jsme jim pomohli připravit pasy. Matky potom zavolaly svým dětem a řekly jim, že je odvezou zpátky. Ostatní děti se to od nich dozvěděly a prosily, aby informovaly i jejich matky, že taky chtějí domů. A tak je vracíme domů.

Pokud se však jedná o dítě mladší sedmi let, je to skoro nemožné. Takové dítě nás nebude schopné informovat. Někdy nechápe, co se kolem něj děje. Neví, kde jsou jeho rodiče a co se jim stalo.

Rodina někdy také nemá žádné prostředky nebo motivaci na cestu do Ruska. Mluvil jsem s takovými lidmi, ptal jsem se jich, proč poslali své děti do Ruska.

Řekli mi „Ty nám nerozumíš. Když se půl roku skrýváme v chladných a temných sklepech a víme, že nás zabijí, tak nemáme žádnou šanci zachránit své děti. Do toho nám neustále říkají, že toto území se nikdy nevrátí k Ukrajině. Pak řeknou, že jediná šance na záchranu dítěte je poslat ho na tábor.”

Tomu rozumím, jsou to matky. Některé matky by své dítě nikdy nikam neposlaly. Ale těm co tak učiní, rozumím. Pro rodiče je to obrovský risk, být zabit. Pro některé to byla jediná naděje na přežití, na záchranu života jejich dětí.

Co se s unesenými dětmi děje potom? V jakých podmínkách žijí?

Z toho co jsem slyšel, to není špatné. Posílají je na různá místa v zemi, mají speciální program pro děti. Vědí, že když na ně budou hodní, děti se dokážou velmi rychle změnit a vyrůst jako Rusové. Proto nám nahlašují, že je Rusové nemučí.

Ruská strategie je vzít si deset dětí za jednoho mrtvého vojáka. Více než půl milionu dětí bylo uneseno nebo odvezeno do Ruské federace. Rusové chtějí zvětšit dětskou populaci a chtějí tyto děti poruštit. Chtějí je oprostit od ukrajinské identity.

Putinova ombudsmanka například nahlásila, že z Mariupolu přivezli skupinu dětí, které údajně nenáviděly Putina a zpívaly ukrajinské písně. Velmi se divila, že děti mohou nenávidět Putina.

Je to jednoduché, Putinův režim zabíjí jejich rodiče. Ostřeluje jejich města. Nyní tyto děti prý milují Rusko.

Děti jako propaganda

Cílí Rusko na konkrétní věkovou skupinu dětí?

Ne, berou všechny děti, které mohou. Vědí, že za těchto okolností může být jakékoliv dítě převychováno.

Zmínil jste, že Rusko unesené děti využívá jako propagandu. Jak to funguje?

Ukazují hezké fotografie dětí na ruských táborech nebo vysílají, jak jsou děti nadšené, že přijedou do Ruska. V ruské televizi ukazují, jak dětem dávají ruské občanství a ruské pasy. Vysílají šestiletou holku, která právě dostala pas, jak se směje. Když dáte dítěti bonbón, bude vypadat šťastně. Malé děti nechápou, co se děje.

Hodně také propagují adopce. Na jaře a po 30. květnu podepsala Moskva smlouvu o spolupráci s Doněckou lidovou republikou týkající se adopcí. Doněck posílá neidentifikované děti do Moskvy, kde čekají rodiny, které je chtějí adoptovat.

Propagují to, aby ukázali, že nezabíjí děti. Na jedné straně ženy a děti umírají kvůli ruskému ostřelování. Na druhé straně Rusko tvrdí, že je nezabíjí, ale stará se o ně.

Dvacet procent dětské populace na Ukrajině nyní žije na okupovaném území nebo v Rusku. Je to obrovské číslo dětí. Více než milion dětí není na území kontrolovaném Ukrajinou.

Nebojíte se, že děti unesené Ruskem se po nějaké době nebudou chtít vrátit?

Bojíme se, že děti se už nikdy nevrátí. Záleží na tom, jak dlouho bude tato válka trvat, to nikdo neví. Bojíme se ale i kvůli rodinám, které jsou v jiných státech, v Evropě, ve Velké Británii nebo v Kanadě.

Utíkali před válkou, pak se adaptovali, našli podporu, zaměstnání a školy. Rozumíme, že mnoho rodin může být zničeno. Muži by měli zůstat na Ukrajině, ženy by měly utéct před nebezpečím. Rodiny se zpřetrhaly.

Musíme se věnovat tomu, abychom osvobodily naše území z okupace. Pak musíme naši zemi obnovit a opravit. Momentálně jsem v Kyjevě a každý den tu vypadává internet, nejde světlo. Za chvíli přijde zima, mnoho rodin se jí bojí. Snaží se odejít do jiných zemí, najít si práci.

Děti by měly být ve školách, ne schované ve sklepích. Jak můžeme Ukrajince za těchto okolností pozvat, aby se vrátili zpět? Radši ať zůstanou v bezpečí tam, kde jsou. Hlavně děti a ženy, tentokrát je chceme chránit.

Pak je poprosíme, ať se vrátí. Ale kdy to bude, to nevíme. Musíme bojovat, být silní a spojit se, abychom mohli vyhrát válku a navrátit zpět své rodiny.

Na územích okupovaných Ruskem nebo místech, které ruská armáda opustila, se množí zprávy o násilí na dětech, včetně sexuálních zločinů. Jak těžké je stíhat tyto zločiny?

Je to strašně těžké. Lidé tohle nechtějí nahlašovat. Ženy, muži, děti, nikdo nechce. Nechtějí, aby o tom někdo věděl.

Dva dny zpět jsem mluvil se ženou z Charkovské oblasti, která nyní jede do Ruska pro své děti. Řekla nám, že v okupaci mnoho ruských vojáků a kolaborantů velmi často shání ženy pro sexuální exploataci. Prý o tom neustále mluvili. Znásilnili tam mnoho žen, hlavě těch nejzranitelnějších.

Po osvobození je ovšem velmi těžké tyto ženy identifikovat. Většinou utečou nebo tyto informace skrývají a nechtějí spolupracovat.

Dokáží se děti vůbec po něčem tak traumatickém jako válka vrátit zpět do normálního života?

Záleží. Před dvěma měsíci jsme vytvořili ozdravné centrum v Kyjevě. Máme tam program pro mentální zdraví, hlavně pro ženy a děti. Pracují s nimi psychologové a psychiatři, dělají pro ně to nejlepší.

Prožitky z války nefungují jen jako trauma ze sexuálního násilí, je to jiná forma traumatu. Když děti přežívají měsíce v strašných podmínkách a každý den se bojí o život, je to trauma na celý život.

Samozřejmě záleží na věku dítěte, jeho kondici a na jeho zranitelnosti. Pro některé děti je to téměř snadné, zahojit se. Rodiče jiných nahlašují, že jejich děti každou noc křičí, pláčou a třesou se. Některé se skoro nelepší.

Potřebují více času a podpory. Pokusíme se udělat co je v našich silách, ale nemáme žádnou garanci toho, že jejich stav dokážeme změnit.