Vzdělávání, kritické myšlení a otevřená data. Finsko vévodí boji proti ruským dezinformacím

Od ruské anexe Krymu v roce 2014 si evropské státy všímají nárůstu počtu ruských dezinformací zejména na internetu. I proto v roce 2017 vzniklo ve spolupráci Evropské unie a NATO Evropské centrum proti hybridním hrozbám, které se věnuje právě i dezinformacím. Centrum sídlí ve Finsku, které bývá označováno za jednu ze zemí, která dezinformace zvládá lépe než ostatní. Helsinky 16:23 19. března 2022

„Naší misí je podporovat členské státy, Evropskou unii a NATO a jejich bezpečnost skrze poskytování informací a tréninku o hybridních hrozbách a tím jim předcházet,“ vysvětluje Markus Kokko z Evropského centra proti hybridním hrozbám.

Jaký je klíč finského boje proti dezinformacím? Poslechněte si reportáž

Co všechno je hybridní hrozba, není přitom úplně jasně definované. „Rusko anektovalo Krym, to byla hybridní válka. Z těch měkčích věcí jsou to například dezinformace, snaha ovlivnit volby v demokratických zemích. Pak to může být třeba ovlivňování politiky skrze placení nějakých zájmových skupin,“ popisuje.

Nejdůležitějším úkolem centra je podle Kokka hrozby vůbec identifikovat a poté analyzovat a popsat vládám jednatřiceti zemí, které se na hybridním centru podílí.

Že jsou právě teď dezinformace a informační válka zásadní potvrzuje i finská novinářka Jessikka Aro, která se jimi už od roku 2014 zabývá. Rozhovor, který poskytla pro Radiožurnál, si můžete přečíst zde.

Putin se chová jako internetový troll, tvrdí finská novinářka. Používá stejné argumenty i obsahy

Jako jedna z prvních Aro odkryla fungování tzv. trollí farmy v Petrohradě. „Co se Putin a jeho propagandistická mašinérie snaží ovlivnit, je naše mysl a naše rozhodování. V tuto chvíli využívají emoci jménem strach k tomu, aby naši mysl a tudíž naše chování dostali pod kontrolu. Líbí se jim představa, že jsme vyděšení, paralyzovaní, neschopní ze strachu udělat rozhodnutí,“ vykreslila.

Právě Finsko bývá označováno za jednu z nejodolnějších zemí, pokud jde právě o odolnost proti dezinformačním kampaním. V čem spočívá jeho úspěch, objasňuje Kokka: „Jedna věc, kterou nesmíme podcenit, je vzdělávání. V tom myslím Finsko udělalo neskutečný kus práce, že investovalo do dobře navrženého základního vzdělání.“

Systém podle něj vede ke kritickému přemýšlení napříč všemi předměty, které se vzájemně doplňují. A jeho kolegyně Veera Kaarelaová dodává, že to souvisí s i důvěrou Finů ve vládu a další státní orgány.

„Máme otevřená data, takže každý se může podívat, jaká rozhodnutí jsme udělali a na základě čeho. Také tu platí svoboda tisku, takže každé rozhodnutí, všechno je možné dál veřejně probírat,“ říká Kaarelaová.

Rusové prchají před režimem i sankcemi do Finska. Kvůli uzavřenému letovému prostoru jezdí vlakem

Právě média ve Finsku slouží ještě k jednou účelu, k ochraně menšin před dezinformacemi. Veřejnoprávní televize a rozhlas Yle připravuje zprávy v několika jazycích včetně ruštiny. Lidí s ruštinou jako mateřským jazykem totiž ve Finsku žije asi 80 tisíc.

„Soustředíme se na webové zpravodajství a máme televizní zprávy. Naším cílem je přinášet rusky mluvícím lidem ve Finsku zprávy o Finsku,“ popisuje jedna z autorek ruskojazyčného zpravodajství Katja Laukonnen.

Podle ohlasů diváků i neziskových organizací je o zprávy zájem a sledují ho i lidé ze zahraničí. A podle centra proti hybridním hrozbám pomáhá finské komunitě nepodlehnout zmanipulovaným zprávám z Ruska.