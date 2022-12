Ukrajincům se daří opravovat infrastrukturu. Rusové se je při tom ale snaží zabít, popisuje reportér Forró

Ruské útoky na energetickou infrastrukturu nemohou zlomit odpor Ukrajinců, myslí si válečný reportér Tomáš Forró, podle kterého si to uvědomuje i ruské velení. „Má to i postranní cíle. Když ničíte infrastrukturu, tak ta země pak musí daleko víc prostředků vynakládat na její obnovu než na zbraně a armádu. A váže to i nemalé prostředky Západu,“ upozorňuje v pořadu Interview Plus.

Kyjev 21:39 9. prosince 2022