Už nejde o ostřelování z dálky, vojáci bojují přímo v ulicích, popisuje z Mariupolu poradce starosty

Ukrajinský Mariupol obléhají ruské jednotky, které už několikrát zaútočily na civilní objekty ve městě. Přesto tam nadále zůstává 200 tisíc obyvatel a ukrajinská armáda se brání útokům. O situaci v Mariupolu mluví Martin Dorazín, zpravodaj Radiožurnálu na Ukrajině. „Žádná část Mariupolu není pod úplnou ruskou kontrolou. Už nejde o ostřelování z dálky, bojují tam vojáci přímo v ulicích," říká v rozhovoru Dorazín. Kyjev 16:31 21. března 2022

V Mariupolu už nejde o ostřelování z dálky, bojují tam vojáci přímo v ulicích (Ilustrační foto) | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Jaké jsou pondělní zprávy o vývoji na Ukrajině?

Před chvílí (v pondělí ráno, pozn. red.) jsem telefonoval s poradcem starosty Mariupolu Petrem Androščenkem, kterému se mi po několika dnech podařilo dovolat. Ptal jsem se ho na zprávy o ultimátu, které Mariupolu daly ruské síly a které znělo: „Vzdejte se do zítřejšího rána, přejděte na stranu Ruska. Nic se vám nestane.“ Androščenko mi před pěti minutami podal odpověď, která se nedá citovat, protože obsahuje vulgární slova. Vyplývá z ní ale, že Mariupol se nevzdává.

Ptal jsem se Androščenka na situaci ve městě a na to, jaký je postup ruských a separatistických sil. Říkal, že žádná část Mariupolu není pod úplnou ruskou kontrolou. Ruské jednotky jsou někde na okrajích města. Už nejde o ostřelování z dálky, vojáci bojují přímo v ulicích. Podobná je situace i na východním břehu, kde je obrovská ocelárna Azovstal. Ani Azovstal nemají ještě Rusové úplně pod kontrolou. Jsou tam totiž vojáci z pluku Azov, kteří brání město od východu. Mariupol tedy nepadl. Androščenko mi řekl, že ve městě ještě zůstává asi 200 tisíc obyvatel.

Martine, ty to v Mariupolu dobře znáš, protože jsi tam při své misi na Ukrajině strávil několik týdnů. Podle OSN svoje domovy opustilo přes deset milionů Ukrajinců. Většina z nich se přesunula na jiné místo v rámci Ukrajiny. Zvládají se úřady o ně alespoň základním způsobem postarat?

Ukrajinci se umí především postarat sami o sebe. Mají své kontakty, kamarády nebo příbuzné. U těch žijí i tady v Dněpropetrovsku, kde je odhadem asi 100 tisíc běženců z různých oblastí. Jsou tu uprchlíci z jihu i z východu, z těch oblastí, které jsou blízko separatistickým územím. Nespoléhají se tolik na úřady, ale spíše na vlastní síly. Přivezli si, co mohli. Někteří přijeli s jednou taškou, jiní přijeli autem, kde mají nějaké základní věci a nejsou úplně odkázaní na humanitární pomoc. Dokážou si věci zařídit a obstarat.

Pro ně je nejhorší stres. Uprchlíci nevědí, kdy se budou moci vrátit domů. Nevědí, v jakém stavu jsou jejich domy a byty, které museli opustit. Čeká je nový život, hledají si práci. Snaží se nějakým způsobem se zaměstnat. Pomáhají třeba v městských službách v Dněpropetrovsku, uklízejí ulice nebo vaří v kuchyních. Jsou to lidé, kteří třeba pocházejí ze střední třídy, nemají absolutní nedostatek, ale chtějí pomoci sobě i jiným.

Ukrajinci ví, že na západě je nic moc lepšího nečeká. Hodně z nich proto zůstává tady. Svou roli hrají také vysoké ceny na západní Ukrajině, kde je hlavní část uprchlické vlny. Zůstávají tam, protože muži nesmí opustit Ukrajinu kvůli branné povinnosti a válečnému stavu. Někteří raději zůstávají tady v Dněpropetrovsku a čekají, jak se situace vyvine dále.

Mluvili jsme o náznacích mírových jednání. Co na to říkají samotní Ukrajinci?

Mnozí z nich říkají, že chtějí, aby to byla jednání rovného s rovným, nikoliv z pozice kapitulace Ukrajiny. Nikoliv z pozice těch ultimát, jaká jsme slyšeli v Mariupolu: „Vzdejte se, nic vám nestane,“. To je pro většinu z nich naprosto nepřijatelné. Chtějí, aby se Ukrajina a Rusko dohodly a zastavily válku, ale ne za cenu ztráty územní nebo potupné kapitulace.