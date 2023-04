Putin nařídil založení muzeí, která se budou věnovat ruské invazi na Ukrajinu. Vznikají i nové učebnice

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil vládě, aby zajistila vytvoření muzeí věnovaných takzvané speciální vojenské operaci na Ukrajině, což je ruské oficiální označení pro ruskou invazi do sousední země. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na webu Kremlu. Vláda má také přijít s návrhy, jakým způsobem by se mělo přistupovat ke studiu dějin „speciální vojenské operace“.

Moskva 6:38 28. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít