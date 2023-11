Satelitní snímky či úřední dokumenty. KLDR za sebou nechává stopy, říká analytik o dodávkách zbraní

Severní Korea začala Rusku dodávat zbraně ve velkém. Vyplývá to ze zprávy britského think-thanku RUSI, ve které analytici odhalují stovky lodí vezoucí zbrojní materiál. Jaké důsledky to bude mít pro válku na Ukrajině? „Kromě posílení obranyschopnosti ruských vojáků to způsobí i velké problémy Ukrajincům a západním partnerům,“ říká James Byrne, ředitel skupiny Open-source zpravodajství a analýz RUSI v rozhovoru pro iROZHLAS.cz Rozhovor Praha/Londýn 12:48 13. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Severokorejský vůdce Kim Čong-un (vlevo) a šéf Kremlu Vladimir Putin | Foto: Vladimir Smirnov/Sputnik | Zdroj: Reuters

Nedávno jste v RUSI publikoval analýzu Orient Express: utajená linka severokorejských dodávek do Ruska, podle které dodává Severní Korea Rusku zbraně vhodné pro boj ve válce na Ukrajině. Jak monitorujete aktivity tak uzavřené země, jako je Severní Korea?

Severní Koreu se snažíme monitorovat už několik let a děláme to několika způsoby. Přestože je uzavřená, potřebuje spousty věcí pro svůj zbrojní program, pro své elity a pro svůj průmysl z okolního světa.

To znamená, že za sebou Severokorejci nechávají stopy v obchodní evidenci, v záznamech legislativních procesů, v úředních dokumentech a obchodních statistikách, které můžeme sledovat. Také trávíme mnoho času sledováním Severní Koreje pomocí satelitních snímků z různých zdrojů.

Mezi Ruskem a Severní Koreou se zintenzivnila železniční doprava. ‚Převoz zbraní,‘ myslí si odborníci Číst článek

Díky tomu jsme mohli sledovat dodávky něčeho, co se zdá být munice, ze Severní Koreje do Ruska.

Jak dlouho vám trvá takovou analýzu vypracovat?

Některé trvají velmi dlouho, některé kratší dobu. Dělali jsme třeba velkou investigaci pro Financial Times, kterou jsme publikovali letos v dubnu. Ta zabrala více než rok práce. Zpráva o „Orient Expressu“ šla celkem rychle. Analýza nám trvala jen pár týdnů.

Zmiňoval jste úřední a obchodní dokumenty. Jak se k nim dostáváte?

Třeba právě Severokorejci jsou už dlouho aktivní všude možně ve světě. Mají na to svoje operační společnosti a posílají lidi do Číny, Hongkongu, Ruska, Velké Británie – opravdu všude možně. A v mnohých z těchto míst máme přístup k různým dokumentům. Mnoho z nich jsou open-source dokumenty, některé můžeme třeba koupit.

Síla je v dostupnosti

Pomáhají vám je někdy sehnat i různé vlády?

Ne. Téměř vše, co děláme, vychází z komerčních nebo open-source dokumentů, které nejsou tajné. V tom spočívá síla naší práce. Samotný fakt, že jde o open-source zdroje, nám umožňuje výsledky naší práce zveřejňovat.

Můžeme je díky tomu dávat zpravodajským agenturám nebo našim partnerům, naše vláda (vláda Velké Británie, pozn. red.) a bezpečnostní složky mohou naše poznatky někdy využít jako důkazy u soudních jednání.

Ale my vlády nežádáme o pomoc při vytváření analýz. Prostě si je vytvoříme sami a pak je zveřejníme.

Jižní Korea posiluje ochranu svých hranic. Obává se, že by se KLDR mohlo inspirovat Hamásem Číst článek

Jak hledáte, co analyzovat? Monitorujete vše sami, nebo dostáváte i tipy?

O všem, co děláme, vesměs rozhodujeme sami podle toho, co nám přijde zajímavé. Máme ale hodně kontaktů mezi novináři a někdy se nás lidé ptají stylem „Máte nějaké informace o tom a tom?“ A pak se třeba danou věcí začneme zabývat.

Ale když jde o Severní Koreu, tak je téměř vše výsledkem toho, že se sami začneme zabývat nějakým souvisejícím tématem, na základě kterého se rozhodneme, co stojí za zkoumání.

Realitou zůstává, že se naše vláda moc o Severní Koreu nezajímá. Zůstáváme tak jako stát opravdu pozadu, když jde o informace o této zemi. Takže celou pointou toho, co děláme my v RUSI, je hledat a generovat zajímavá zjištění a výzkumné projekty o Severní Koreji.

Ani si nevzpomínám, že bychom někdy získali informace od nějaké vlády o Severní Koreji. Naopak, Velká Británie nemá bohužel moc zájmu o Severní Koreu ani dostatečnou kapacitu na to se jí zabývat.

Důsledky dodávek

Vraťme se ještě k „Orient Expressu“. Jaké důsledky můžou dodávky zbraní ze Severní Koreje do Ruska mít?

První, co si musíme uvědomit, je schopnost Ruska válčit na Ukrajině. Rusové se v posledních měsících potkávají s velkými problémy a jedním z nich je nedostatek munice, což jim snižuje schopnost podnikat ofenzivy a bránit se Ukrajinským protiofenzivám.

Tyto dodávky ze Severní Koreje jim ale výrazně zvýší schopnost bojovat. Řekl bych, že kromě posílení obranyschopnosti ruských vojáků způsobí i velké problémy Ukrajincům a západním partnerům, kteří samozřejmě nechtějí, aby Rusko uspělo.

Ukončíme režim KLDR, když použije jaderné zbraně, řekl jihokorejský prezident při vojenské přehlídce Číst článek

Pokud jde o dynamiku v jižní Asii, budou mít tyto dodávky obrovské následky. Když se na to podíváme perspektivou Jižní Koreje a Japonců, musí teď řešit situaci, kdy Severní Korea bude vydělávat velké peníze z prodeje zbrojního materiálu.

Také se ale musí připravit na to, že se Severní Korea může dostat k ruské technologii jako systémům protivzdušné obrany, systémům pro vedení elektronické války a jiným modernějším technologiím.

To bude velkou výzvou pro současné rozvržení moci v regionu a pro schopnost Japonska a Jižní Koreje bránit Severní Koreji před budoucími provokacemi.

Jde tedy o významný posun v dění a řekl bych, že kromě jižní Asie pocítí následky situace i Rada bezpečnosti OSN, protože léta, od roku 2006, měla rezoluce zabývající se severokorejským jaderným a balistickým programem.

Ty podpořilo pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN, mezi kterými je i Rusko. Teď ale Rusko v podstatě přesouvá zbraně ze Severní Koreje v rozporu s rezolucemi, které jeho zástupci sami podpořili.

Můžeme očekávat dlouhodobou zbrojní podporu Ruska ze strany Severní Koreje?

Mám podezření, že Severní Korea podepsala řadu dohod s Ruskem a že co teď začínáme vidět je pohyb obrovského množství munice ze severokorejských zásob, ale také velmi pravděpodobně začínáme vidět dodávky munice, kterou Severokorejci vyrobili teprve nedávno.

Očekávám, že půjde o dlouhodobé dodávky. Jednak protože tu munici Rusové potřebují, jednak protože tím Severokorejci získávají významné příjmy a nejspíš i dostanou další věci výměnou za jejich pomoc.

Srbské firmy vyvážejí do Ruska zboží, které Kreml může využít na Ukrajině, varuje Svobodná Evropa Číst článek

O jaké zbraně se jedná?

Velmi pravděpodobně se jedná o dělostřeleckou techniku, střelivo, takže 152milimetrovou dělostřeleckou munici. Velmi pravděpodobně jde i o salvové raketomety Grad ráže 122 milimetrů.

Ale je spousty dalších věcí, u kterých jsem si jistý, že by je Rusové využili, kdyby je od Severní Koreje dostali, včetně protitankových RPG zbraní, malých zbraní, střeliva… opravdu jde o různé věci.

Na druhou stranu: jestli jsou dodávky udržitelné pro Severní Koreu, záleží na množství dodávek. Jestli za ně Severokorejci dostávají velké sumy peněz a dodávky materiálu, tak mohou využít své velké množství továren na munici – protože Severní Korea je země, jejíž ekonomika se točí kolem armády.

Takže jsem si jistý, že budou moci vyrábět kvanta vojenského materiálu po dlouhou dobu, když k tomu dostanou ruské zdroje, ruské peníze. A jestli je jedna věc, kterou Rusové mají, jsou to peníze.

Vývoj systémů KLDR

A dostávají Severokorejci od Ruska jen peníze? Protože Jižní Korea nedávno uvedla, že Severní Korea chce také ruské technologie a pomoc při vývoji vlastního jaderného a vesmírného programu nebo systému protivzdušné obrany. Je podle vás tedy Rusko schopné Severní Koreji s tímto pomoc, přestože v současné době jsou Rusové tím, kdo po Korejcích žádají vojenské technologie?

Rusové budou nejspíše platit Korejcům velké peníze, ale jsem si jistý, že ta dohoda mezi nimi je mnohem rozsáhlejší. Jak jste říkala, Severokorejci potřebují hodně věcí. A chtějí hodně věcí. Jsou hodně pozadu v mnoha ohledech, co se týče konvenčních vojenských sil.

Severní Korea měla Rusku dodat balistické rakety a protitankové střely, uvedl Soul Číst článek

Nemají moderní protivzdušnou obranu, nemají systémy pro moderní elektronický boj, jejich tanky jsou v podstatě jen zrenovované sovětské tanky. Takže je spousty věcí, které by Severokorejci po Rusku mohli chtít výměnnou za jejich současnou pomoc.

Řekl bych, že tato výměna vyvolává velké obavy na straně Jihokorejců a Japonců. A to ani nepočítám starosti, které toto může vyvolat u zemí s vlastním jaderným programem.

Je velká šance, že by Rusko Severní Koreji dodalo přímo nové technologie jako nové systémy protivzdušné obrany nebo systémy pro elektronickou válku. Samozřejmě se ale Rusové v současnosti potýkají s tím problémem, že všechny tyto technologie posílají na Ukrajinu, protože je tam potřebují.