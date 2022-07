‚Teď se tady třesou i stěny.‘ Poslechněte si reportáž přímo z válečné linie na Ukrajině

S dobrovolníkem Bradem a pastorem Leonidem vyrážíme na velmi nebezpečnou misi do Avdějevky, přímo na válečnou linii. Nejdříve se ale pastor musí samozřejmě pomodlit. Za úspěch této cesty, aby nás nezasáhly žádné střely a abychom se v pořádku vrátili.

Zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín vyrazil do Avdějevky přímo na válečnou linii

Na obzoru už se objevuje silueta největší koksovny v Evropě - Koksochim v Avdějevce.

Za ní se vznáší do vzduchu několik sloupů bílého dýmu, takže pastor Leonid předpokládá, že tam Rusové teď zaútočili bombami, možná kazetovými, což je tady dost časté, říká.

Koksochim zničili, nedá se tu už pracovat. Tady není vůbec nic, co by fungovalo. A hodně lidí prý při útoku na koksovnu zahynulo nebo bylo zraněno.

Už se blížíme k Avdějevce. Dostáváme poslední bezpečnostní instrukce. Pokud někdo z nás uvidí na obloze dron nebo letadlo, tak musíme okamžitě zastavit auto a vyběhnout do příkopu nebo za pevnější překážku.

Ale jak vidím, tak těch pár lidí, kteří ve vesnicích kolem Avdějevky zůstali, tak si s tímhle vůbec hlavu nelámou. Chodí po cestě tam a zpět do svých sadů, do svých polí. Už si na to nebezpečí zvykli. Ale ono tady pořád je. Každou vteřinu.

Modlitba před cestou do válečné zóny s humanitární pomocí. pic.twitter.com/a6pVT4I1c0 — Martin Dorazín (@mdorazin) July 2, 2022

Exploze se blíží

V asfaltu, jak se blížíme k Avdějevce, je stále víc a víc stop po dopadu především minometných granátů. V Avdějevce, jak zatím vidím, není ani jeden dům celý.

S paní Táňou chodíme po městě. Povídá, že má pět dětí, každému koupila auto a že je tady šťastná, spokojená. Dokonce i teď. Popisuje, že když něco slyší, tak se schová, a později vyjde z úkrytu ven. A má pořád dobrou náladu.

Když slyšíme exploze, tak říká: „Ne, to je daleko, to my nevíme. To není nic nebezpečného. Nebojte se.“

Potom se ale ozvaly trochu silnější detonace, a to už i paní Táně došel humor. Teď se tady třesou i stěny. Pokud jste si mysleli, že pan pastor byl s modlitbou na začátku trochu více horlivý, tak teď na konci slyšíte, že ta modlitba je to jediné, co tady člověku zbývá.

Příjezd do Avdějevky. Cestou stopy včerejšího ostřelování. Za volantem Brad, newyorský řidič trucku, který se na vlastní pěst vydal pomáhat Ukrajině. A protože není bohatý, koupil si tu omlácenou dodávku a vozí pomoc. pic.twitter.com/ezVFdZYvsx — Martin Dorazín (@mdorazin) July 2, 2022

Po včerejším ostřelování Avdějevky u Doněcku. pic.twitter.com/OuUSQu3JbK — Martin Dorazín (@mdorazin) July 2, 2022