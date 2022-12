ONLINE: Kyjevem opět otřásaly výbuchy, ruské střely dopadaly i u Volgogradu na jihu Ruska

Ukrajina hlásí další rozsáhlý vzdušný útok ruských sil na svou infrastrukturu. Kyjevem otřásly výbuchy, exploze byly hlášeny i z jiných míst. Některá města se podle úřadů ocitla bez elektřiny. Tři lidé zemřeli a další utrpěli zranění, když ruská střela zasáhla obytnou budovu ve městě Kryvyj Rih. Jedna či více ruských střel při pátečním ostřelování Ukrajiny dopadly v okolí Volgogradu na jihu evropské části Ruska, píše list Ukrajinska pravda. Moskva/Kyjev 18:35 16. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kyjevem dříve v pátek otřásly výbuchy, exploze byly hlášeny i z jiných míst Ukrajiny | Foto: Anna Voitenko | Zdroj: Reuters

„Výbuchy v Desňanské čtvrti metropole. Všechny služby jedou na místo. Zůstaňte v krytech,“ psal v pátek ráno na telegramu kyjevský starosta Vitalij Kličko, který následně informoval ještě o dalších explozích v jiných částech města. Podle serveru The Guardian se v Desňanské čtvrti nachází velká elektrárna.

Rusko by na jaře mohlo začít velkou ofenzivu a snažit se dobýt Kyjev, varuje ukrajinský velitel Zalužnyj Číst článek

„Charkov je bez proudu, ale fungují všechny ‚stanice nezlomnosti‘, kde se můžete ohřát, dobít si telefon, je tam horký čaj a internet,“ informoval na telegramu starosta Charkova Ihor Terechov s odkazem na místa, která úřady zřídily pro okamžiky, kdy se Ukrajinci ocitnou kvůli ruským útokům bez dodávek elektrické energie nebo tepla.

Později starosta tohoto druhého největšího ukrajinského města označil škody na místní energetické infrastruktuře za „kolosální“. Poškozen je podle něj především energetický systém, kvůli čemuž Charkované nemají kromě elektřiny ani teplo a dodávky vody. Bez elektřiny je i celá Charkovská oblast, uvedl odpoledne šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Úřady pracují na nápravě škod.

Zásah obytné budovy

„Poltava je bez elektrické energie,“ hlásil dopoledne také starosta Oleksandr Mamaj. Ruské útoky zasáhly podle ukrajinských úřadů kritickou infrastrukturu mimo jiné v Oděse nebo Vinnycji, píše agentura Reuters.

Problémy s dodávkami elektrické energie hlásí i další místa. Zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kyrylo Tymošenko informoval, že v důsledku zásahů energetických zařízení v některých oblastech dochází k havarijním výpadkům v dodávkách elektřiny v celé zemi. Kličko informoval o přerušení v dodávkách vody ve všech čtvrtích metropole.

„Ruská střela zasáhla obytnou budovu v Kryvém Rihu... Dva lidé byli zabiti,“ uvedl na telegramu šéf Dněpropetrovské oblasti Valentyn Rezničenko. Počet obětí stoupl na tři poté, co záchranáři vyprostili z trosek domu mrtvolu mladé ženy.

O smrti jejího muže a smrti čtyřiašedesátileté sousedky se vědělo již dříve. Záchranáři ještě pátrají po pohřešovaném synovi mladých manželů. Zásah si podle Rezničenka vyžádal také 13 zraněných, mezi kterými jsou čtyři děti. V metropoli byla při útoku zraněna jedna osoba.

Ruské střely u Volgogradu

„Podle předběžných údajů dnes ráno nepřítel vypálil z oblasti Kaspického a Černého moře na objekty ukrajinské kritické infrastruktury 76 řízených střel,“ napsal odpoledne na telegramu velitel ukrajinské armády Zalužnyj, podle něhož protivzdušná obrana 60 z nich sestřelila.

U Kyjeva protivzdušná obrana sestřelila 37 z více než 40 střel, sdělil mluvčí kyjevské správy Mychajlo Šamanov, podle něhož byl dnešní ruský vzdušný úder jedním z největších od začátku invaze.

Jedna či více ruských střel při ostřelování Ukrajiny dopadly v okolí Volgogradu na jihu evropské části Ruska, uvedl dnes na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na očitá svědectví na sociálních sítích. Místní média píší o dopadu „neidentifikovaných létajících objektů“, které zasáhly pole, lesopark a jednu kůlnu. Úřady mlčí.

"Je to hrůza, všechny stromy to smetlo. Válejí se tu nějaké dráty a desky (s plošnými spoji) a ještě další součástky. Spadlo to seshora," vylíčil své dojmy jeden z očitých svědků. Incident se odehrál u vsi Dubovoje. Podle předsedy místní samosprávy Alexeje Goleva "cosi spadlo v polích" a "cosi na pozemek soukromého domu", kde byla poškozena jedna kůlna.