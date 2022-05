Nejen Ukrajinci, ale i Rusové včetně odpůrců Putinova režimu to nemají v současné době jednoduché. Zažila to i Ruska, říkejme jí třeba Ksuša. Kvůli bezpečnosti si nepřála zveřejnit své pravé jméno. Žije v Česku a před dvěma týdny se rozhodla sejít se svou matkou v Bělorusku. Když se vracela zpět autobusem, Poláci ji stejně jako další Rusy, odmítli vpustit do země. Musela se tak nakonec vrátit přes Moskvu. Proč ji do Polska nepustili, netuší. Reportáž Moskva/Praha 20:39 30. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženy, která bydlí a pracuje v Česku, se místo jednoho dne dostávala ze zahraničí domů týden (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Neměli důvod mě nepustit. V autobuse bylo šest lidí s ruským občanstvím a každému řekli úplně jiný důvod,“ popisuje žena pro Radiožurnál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poláci mě bezdůvodně nepustili přes hranice, bylo to velice nepříjemné, popisuje Ruska žijící v Česku. Natáčel Ľubomír Smatana

„Nedivnější bylo to, že mezi nimi byl člověk, který měl dvojí občanství – to druhé bylo rumunské. Nepustili ho, protože má druhé občanství ruské. Bylo řečeno, že pokud má příbuzné v Moskvě, tak ho nepustí,“ doplňuje.

„Bylo to velice nepříjemné a šokující. Čekala jsem, že od Poláků budou na hranici potíže. Myslela jsem, že to budou ponižující hlášky a nepříjemné jednání, že mi přeberou celý kufr. Ale nebyla jsem připravena na to, že mě nepustí ani k hraniční kontrole,“ zlobí se.

Třicetiletá žena žije v Česku 11 let, vystudovala tady sociální práci a pomáhá lidem v nouzi. Má pracovní povolení a přechodný pobyt.

Studenti odchází z univerzity na frontu. Kamarádi nám umírají v náručí, říká devatenáctiletý voják Číst článek

Následně musela jet do Moskvy. Pracuje ale pro organizaci, která je v Rusku na černé listině. „V určitém smyslu jsem se bála, ale neměla jsem žádnou jinou možnost,“ dodává.

Starost o ni měla její kamarádka Barbora. „Když tam odjížděla, věděla, jaká je situace. Neměli jsme o ni moc zprávy. Myslela jsem si, že už se nevrátí, že už se neuvidíme,“ přibližuje.

Z Moskvy pak letěla přes Dubaj letadlem do Evropské unie. Při příjezdu do Prahy pak už žádné problémy nenastaly. Počítá s tím, že Rusko nebo Bělorusko v budoucnu ještě navštíví.

„Mám to v plánu, ale ne teď hned. Obavy ale budou,“ říká ruská občanka, která si nepřála zveřejnit ani další detaily ze života, které by umožnily její identifikaci.