Je cíl zničit Rusko, nebo zastavit válku na Ukrajině? To si musí západní politici ujasnit, vyzývá Zaorálek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chystá mírový plán, který počítá například s obnovou územní celistvosti Ukrajiny a stažením ruských vojsk. Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) vítá snahu o zahájení jakékoliv nadnárodní diplomatické debaty, ale vedoucí východoevropského programu Bezpečnostního centra Evropské hodnoty David Stulík považuje za zásadní to, aby o své budoucnosti rozhodli sami Ukrajinci.

„Ukrajinská strana chce upozorněním na globální témata jaderné, energetické i potravinové bezpečnosti ukázat světu, že nejde jen o rusko-ukrajinský konflikt, ale o dění ovlivňující stabilitu ostatních zemí,“ uvádí v Pro a proti vedoucí východoevropského programu Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, bývalý dlouholetý diplomat a mluvčí Evropské unie v Kyjevě David Stulík.

Podle něj je Zelenského plán určen především mezinárodnímu společenství. „Je to snaha ukázat, že se Ukrajina snaží konstruktivně hledat cestu k míru, ačkoli už dostali zamítavou odpověď od tiskového mluvčího Kremlu Peskova.“

Bývalý ministr zahraničí za ČSSD Lubomír Zaorálek dodává, že Zelenského mírový plán má v sobě propagandistický význam. „To zní sice pejorativně, ale je to něco, co Ukrajincům jde, protože to, jak se prezentují, je jejich silná stránka.“

„Průzkumy z minulého týdne ukazují, že 85 % Ukrajinců odmítá jakékoliv územní ústupky včetně Krymu a Donbasu. Tím negují Kissingerův návrh.“ David Stulík

„Mám podezření, že byl plán i nějak iniciován, například Amerikou. Zrovna ta je prý rozdělena na tři názory: Rusko je třeba ochromit, druhý je souhlas s plánem Henryho Kissingera na stažení Ruska na pozice před únorem a jednat a třetina americké vlády pak zase navrhuje vyměnit Donbas za Krym,“ objasňuje Zaorálek.

Stulík ale připomíná zásadní význam postoje ukrajinské veřejnosti. „Průzkumy z minulého týdne ukazují, že 85 procent Ukrajinců odmítá jakékoliv územní ústupky včetně Krymu a Donbasu. Tím zcela negují to, co navrhuje Kissinger, a ukrajinský politický establishment to musí brát v potaz.“

„Jde o to ujasnit si, co je náš cíl. U války v Afghánistánu Západ nevěděl, čeho chce dosáhnout, a dopadlo to katastrofou.“ Lubomír Zaorálek

Zaorálek také poukazuje na globální souvislosti rusko-ukrajinské války. „Zelenskyj Washington žádal o další zbraňové systémy, rakety s delším doletem. Prezident Joe Biden ale odmítl vyhovět, protože by tím prý porušil dohodu, kterou mají Spojené státy americké s NATO.“

„Tedy dohoda v Alianci je základem pro to, co může a nemůže být dodáno na Ukrajinu. Podstatou je, že NATO tak dává Rusům najevo, že se jeho pomoc omezuje jen na pomoc Ukrajině, ale nemůže docházet k útokům na Rusko. Spojené státy se tak hlásí ke zodpovědnosti a brání eskalaci,“ vysvětluje sociální demokrat.

„Obyvatelstvo Ukrajiny si je těchto omezení ze strany Aliance vědomo,“ věří Stulík. „I tak se daří i bez západní vojenské pomoci zasahovat cíle na území Ruské federace, například nedávný útok na letiště, z něhož startují strategické bombardéry, které vypouštějí rakety po ukrajinských městech.“

„Nepochybně je riziko, že s dlouhým konfliktem bude světová podpora Ukrajiny polevovat,“ uznává bývalý diplomat. „Ale kdyby tam podpora Západu nešla, Rusko by Ukrajinu získalo a to by zásadně ovlivnilo nás. Náklady pro nás by pak byly o hodně větší než ty, které dáváme Ukrajině,“ varuje David Stulík.

„Jde o to ujasnit si, co je náš cíl. U války v Afghánistánu Západ nevěděl, čeho chce dosáhnout, a dopadlo to katastrofou. Je cíl zničit Rusko, nebo je cíl zastavit válku? To si musí ujasnit politici a musí mít představu, jak toho dosáhnout. Na realistické koncepce slyší mnoho zemí, nejen v Evropě,“ věří v diplomatické řešení války Lubomír Zaorálek (ČSSD).

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu.