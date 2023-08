Moskva zajistila dovozy skrz třetí země. Rusům tak nic nechybí a válka je nezajímá, říká politolog

V Rusku nedávno rozšířili brannou povinnost na věk od 18 do 30 let. Předtím to bylo od 18 do 27 let. „Ukazují tím, že mají kde brát. Budou nabírat se strategií, když ztratíme dvojnásobek toho, co Ukrajinci, tak jsme v pohodě, protože máme čtyřikrát více lidí‘,“ vysvětluje rusista a politolog Karel Svoboda z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Moskva/Praha 0:10 4. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít politolog Karel Svoboda | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Vojáky nabírají z těch nejchudších oblastí, motivují je peníze. „Dostanou za měsíc to, co si jinde nevydělají za půl roku. A i když je zabijí, jejich rodina dostane tučné náhrady. Moskvané jsou spokojení, že nemusí do války. Všichni jsou spokojení,“ tvrdí politolog Svoboda.

„Sám Putin říkal ‚Buďto povedete mizerný život a upijete se, anebo půjdete do armády a zemřete pro nějaký smysluplný důvod,‘“ říká.

Čeho se bojí Vladimir Putin?

Putin se nyní bojí jak vytlačení z území kompaktní Ukrajiny, tak i toho, že se Ukrajinci opravdu vrhnou na Krym.

„Kdyby byli Rusové vytlačeni a podařil by se protiútok na Melitopol, Berďansk, neřkuli Mariupol, byla by tím přeseknuta dopravní tepna. To by pro Putina byla velká rána, protože on sází na to, že to jsou jejich území, a musel by vysvětlovat, že o ně přišli,“ míní rusista, podle něhož by dalším ohrožením bylo vzedmutí nepříznivých nálad uvnitř Ruska.

Dopravní tepna vede skrz pevninskou Ukrajinu na Krym, po jejím přeseknutí je Krym zranitelnější.

„Bylo by těžké či nemožné dodávat zásoby pro Rusy na samotný Krym, což je základní podmínkou pro Ukrajince,“ říká Svoboda. Ti, kteří zde odmítli ruské občanství, jsou perzekvováni.

„Rusové netrpí projevy ukrajinskosti,“ dodává. Krym je nyní nejcennější ukradené území, a stává se tak místem potenciálního využití jaderné zbraně.

Současná nálada v ruské společnosti

Ruská propaganda podle Svobody říká „Může vám to být jedno, je to někde daleko, v chudých regionech vám moc nehrozí, a pokud by vznikly protesty v Moskvě, tak máte velký problém. Ruská armáda postupuje vpřed, hrdinně bojuje, brání se proti útoku Západu, proti neonacistům.“

Situaci s nadsázkou porovnává k protestům stoupenců okamžité dohody o příměří na Václavském náměstí. „Všichni by šli do vězení za diskreditaci ruské armády, což si neuvědomují, ale užívají si svobody, kterou Rusko neposkytuje. Tam musíte jen podporovat válku.“

Životní úroveň Rusů

Rusko zajistilo paralelní dovozy skrz třetí země a v automobilovém průmyslu si poradí přelepením čínských aut.

„Dle zpráv, co mám z Moskvy, jde život jako předtím. Nějaké značky tam nedostanete, ale dostanete jiné dovezené přes Turecko, Singapur a Kazachstán. Obyvatelé jsou víceméně v klidu, válka je nezajímá,“ míní Svoboda.

Veřejná sociologická data jsou hrubá. „Všichni vám řeknou, že podporují válku. Ty nejdetailnější průzkumy má samotný Kreml, a pokud tam mluvili o možné občanské válce, tak už to indikuje, že možná jednolitost společnosti není až taková, jako říkají veřejná data. V nich Rusové neuvádí, co si myslí. Existuje ještě průzkum Federální služby ochrany obsahující detailnější a lépe vypovídající data,“ vysvětluje.

