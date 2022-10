ONLINE: Ukrajinci slaví úspěchy v Chersonské oblasti. Podle Zelenského osvobodili několik malých obcí

Ukrajinské ozbrojené síly dosáhly určitých průlomů v Chersonské oblasti a ovládly některé obce. Podle agentury Reuters to v pondělí v ruské televizi řekl Moskvou dosazený představitel tohoto ukrajinského regionu Volodymyr Saldo.

Chersonská oblast je jedním ze čtyř regionů, který z části okupují ruské invazní síly a jejichž anexi ruský prezident Vladimir Putin ohlásil minulý týden.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém pravidelném nočním videoprojevu řekl, že ozbrojené síly jeho země nezaznamenávají úspěch pouze v okolí Lymanu na východě, ale naznačil pokrok také na jihu. Ukrajinská armáda se k nově hlášeným informacím z regionu dosud nevyjádřila. Sledujeme online Kyjev / Lyman 13:18 3. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že ozbrojené síly jeho země nezaznamenávají úspěch pouze v okolí Lymanu na východě, ale naznačil pokrok také na jihu | Foto: Ukrainian Presidential Press Service | Zdroj: Reuters

Zelenskyj konkrétně uvedl, že ukrajinské síly plně osvobodily malé obce Archanhelske a Myroljubivka nacházející se na severu Chersonské oblasti. Předtím bez detailů oznámil, že úspěchy ukrajinské armády se netýkají pouze strategicky důležitého města Lyman v Doněcké oblasti, které ukrajinští obránci osvobodili minulý týden.

V neděli různé zdroje z obou stran psaly, že ukrajinská armáda dobyla obec Zolota Balka na břehu Dněpru a postupuje dále na jih, píše BBC na svém ruskojazyčném webu. Stanice zároveň upozornila, že ukrajinské ozbrojené síly žádají obyvatele, aby nezveřejňovali kvůli bezpečnosti vojáků a civilistů žádné informace o protiofenzivě.

Podle agentury Reuters informují ruští vojenští blogeři o postupu ukrajinských tanků až přes desítky kilometrů území podél západního břehu Dněpru.

Ukrajinci hlásí osvobození vesnice u Lymanu a ruské ostřelování Záporoží Číst článek

Analytik Rob Lee z think-tanku Foreign Policy Research Institute přidává, že někteří ruští z nich píší o ústupu ruských vojsk až po obec Dudčany, zhruba 40 kilometrů po proudu řeky od míst, kde ruské invazní síly čelily ukrajinské protiofenzivě o den dříve. „Když tolik ruských kanálů bije na poplach, obvykle to znamená, že mají problémy,“ napsal Lee.

„Je to napjaté, řekněme to takhle,“ uvedl v ruské státní televizi Saldo, kterého ruské úřady dosadily do vedení okupované Chersonské oblasti. Ten a další tři představitelé Ruskem okupovaných ukrajinských regionů v pátek s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podepsali v Moskvě smlouvy o připojení čtyř ukrajinských regionů k Ruské federaci, čímž začal ruský pokus o formální anexi ukrajinských území. Kyjev a Západ ji odmítají uznat a označují ji za nelegální.

Podobná prohlášení jednotlivých stran konfliktu, jako to o vývoji bojů na jihu Ukrajiny, nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Pokud se zprávy o ukrajinském postupu potvrdí, bude to znamenat, že Moskva musela ustoupit z tohoto ukrajinského území jen několik dní poté, co ohlásila jeho připojení k Rusku. Ukrajinský postup podél Dněpru by mohl uvěznit tisíce ruských vojáků, poznamenal Reuters. Ukrajinské ozbrojené síly podle něj zničily hlavní přechody na tomto širokém toku.