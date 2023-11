ONLINE: Protesty žen ruských vojáků ohrožují volbu prezidenta. Kreml se je snaží umlčet, píší média

Kreml žádá ruské regionální úředníky, aby se maximálně snažili umlčet demonstrace, jichž se účastní příbuzní mužů mobilizovaných do bojů na Ukrajině. Uvedly to ruské nezávislé portály Vjorstka a The Moscow Times. Protesty podle nich budí v Kremlu znepokojení zejména kvůli prezidentským volbám v nadcházejícím roce, v nichž bude současný prezident Vladimir Putin podle očekávání usilovat o co nejlepší výsledek. Sledujeme online Moskva 22:09 22. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kreml si zřejmě uvědomuje nespokojenost příbuzných s podmínkami ruských vojáků, tvrdí média (ilustrační foto) | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Podle nejmenovaných zdrojů portálu Vjorstka z federálních i regionálních úřadů Kreml regionům radí, aby protesty „hasily penězi“. Úředníci mají udělat co nejvíc pro to, aby příbuzní mobilizovaných dostali co nejrychleji všechny peníze, na něž mají nárok.

Podle těchto zdrojů si je Kreml vědom, že příbuzní jsou často nespokojení s podmínkami, v nichž ruští vojáci žijí. Pracovníci prezidentské administrativy se ale domnívají, že „ženy nečekají ani tak na návrat svých manželů, jako spíš na jejich karty s výplatou,“ citoval portál vyjádření jednoho ze zdrojů.

Zpravodajský server The Moscow Times s odvoláním na zjištění deníku Kommersant napsal, že Kreml nedávno uspořádal seminář pro představitele regionálních volebních komisí a vicegubernátory o hlavních problémech, které by mohly destabilizovat situaci v Rusku, a narušit tak hladký průběh předvolební kampaně.

Jako o jednom z možných rizik se na semináři hovořilo o nespokojenosti žen, jejichž blízcí se účastní bojů na Ukrajině. Během akce zaznělo doporučení, aby úředníci byli s těmito ženami v kontaktu a naslouchali jejich problémům.

Hlavním požadavkem protestujících je návrat mužů z fronty. Ženám Rusů povolaných do zbraně se totiž nelíbí, že služba v armádě není u mobilizovaných časově ohraničená, a nezamlouvají se jim vyhlídky, že jejich manželé nebo partneři budou na Ukrajině do časově nijak neurčeného konce války, uvedla ruská redakce BBC.

Ruské úřady nezřídka demonstrace zakazují. Například v Krasnojarském kraji na Sibiři tento měsíc nezískala povolení demonstrace žen, které hodlaly požadovat návrat ruských vojáků. Úřady přitom argumentovaly nebezpečím šíření covidu-19, přestože Světová zdravotnická organizace už v květnu odvolala globální stav zdravotní nouze způsobený covidem.