Pro Rusy je důležitější dobýt Pokrovsk než potlačit ukrajinský vpád do Kurské oblasti, usuzují experti

Navzdory početní převaze ruské armády Ukrajinci pokračují v postupu v Kurské oblasti a v úterý se pokusili proniknout i do Bělgorodského regionu. Ačkoliv se jedná o malé územní zisky, Rusko čelí největšímu vpádu od druhé světové války. Přesto se příliš nesnaží nepřítele vytlačit. Západní experti tvrdí, že problémem pro Rusko není ani tak nedostatek prostředků, jako spíš priority, zejména snaha dobýt město Pokrovsk, píše deník The New York Times. Praha 11:23 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Civilisté se evakuují z Pokrovsku | Foto: Diego Herrera Carcedo | Zdroj: ANADOLU / Anadolu via AFP / Profimedia

O výrazné převaze ruské armády v množství vojenských prostředků není pochyb. Navzdory stovkám raket a dronů, které během posledních dvou dnů vyslala na ukrajinské území, se Ukrajincům podařilo úspěšně postupovat na malém území v Kurské oblasti.

11:38 Smetana: Rusové u Pokrovsku? Pro Kyjev problém, možná město padne a útok v Kursku se nevyplatí Číst článek

I když tyto zisky nejsou rozsáhlé, Rusko čelí největší invazi cizí mocnosti od druhé světové války – a zatím se mu nedaří ukrajinskou ofenzivu potlačit. Podle řady západních expertů ale za tím spíš než nedostatek vojenských prostředků stojí nastavení priorit.

„Cílem ruské letní ofenzivy je minimálně dobýt Pokrovsk,“ řekl pro deník The New York Times plukovník Markus Reisner z rakouské armády. Město slouží jako klíčové logistické centrum pro východoukrajinský Donbas.

„Nezdá se, že by ruský postup zpomalil,“ pozoruje Reisner. Podle něj se jednotky pomalu, ale jistě přibližují k Pokrovsku, což je jeden z důvodů, proč se ruským silám nepodařilo rychle zastavit ukrajinský vpád do Kurské oblasti.

„Vpád Ukrajinců vyvolal mezi Rusy šok. To ale nepotrvá věčně. Znovu se seskupí a zareagují,“ předpokládá však americký generál a velitel NATO Christopher G. Cavoli.

Snahy o potlačení

První kroky ruského protiúderu už jsme vidět mohli: nad Kursk vletěly ruské helikoptéry a ostřelování oblasti nabralo na intenzitě. V úterý ruské ministerstvo obrany uvedlo, že v Kurské oblasti zemřelo na 400 ukrajinských vojáků za 24 hodin. Takové číslo sice není možné nezávisle ověřit, ukrajinský generál Oleksandr Syrskyj zároveň prohlásil, že Rusko u regionu shromáždilo už třicet tisíc vojáků.

Kyjev náležitě nebrání dobytá území v Rusku. Možná je nechce udržet, myslí si odborníci Číst článek

Moskva přesunula většinu svých jednotek z jižní a severovýchodní Ukrajiny, aby posílila frontu u Pokrovsku. Podle amerických odborníků však Rusko potřebuje nejméně 50 000 vojáků, aby potlačilo ukrajinskou invazi v Kursku.

„Pokud by ale do Kursku vyslali vše, co mají, přistoupí na ukrajinskou hru,“ tvrdí bývalý ruský a sovětský diplomat Nikolaj Sokov, který dnes pracuje jako vedoucí pracovník ve Vídeňském centru pro odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení.

Sokov také varuje, že pokusy potlačit ukrajinskou operaci mohou ohrozit ruské civilisty. Navíc se boje odehrávají pouhých 40 kilometrů od Kurské jaderné elektrárny, což představuje další riziko

Bez ochrany v podobě kontejnmentu představuje elektrárna, která je stále v provozu, riziko a vzhledem k nedalekým bojům může být velmi zranitelná. Své znepokojení vyjádřil i šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi, který místo v úterý navštívil. Podle něj mu Rusové ukázali části dronu, který se prý pokusil o elektrárnu zaútočit. „Pokud by byl zasažen reaktor, následky by byly extrémně vážné,“ řekl.

Někteří ruští blogeři se navíc obávají, že pokud Rusové pošlou do Kursku další jednotky, oslabí vlastní pozice jinde a budou zranitelnější.

Pro Kreml však jde také o otázku vlastní hrdosti. „Velký vzdušný útok na Ukrajinu z tohoto týdne sloužil zčásti k odvrácení pozornosti od potupy, kterou ukrajinský vpád do Kursku pro Rusy představuje,“ tvrdí Reisner.

„Takový čin nemůžeme nechat bez pádné odpovědi,“ řekl v pondělí mluvčí Kremlu Dmitryj Peskov. „Zareagujeme,“ varoval.