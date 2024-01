Ukrajina se musí přeskupit a připravit na další fázi války. Rusko se pokusí převzít iniciativu, říká Macko

„Ukrajina a Ukrajinci jsou po uplynulém roku silnější,“ prohlásil prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním poselství na prahu letopočtu, ve kterém uplynou dva roky od začátku ruské agrese proti jeho zemi, která byla i v noci na pondělí vystavena útokům raket a desítek ruských dronů. „Rusko se snaží vytvořit osu zla. Západ na mobilizaci nereagoval dostatečně,“ říká generálporučík v záloze a bývalý nejvyšší zástupce Slovenska v NATO Pavel Macko. Rozhovor Praha/Kyjev 18:09 1. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští vojáci na bojové linii | Zdroj: Profimedia

„Ukrajina je naživu, Ukrajina žije a bojuje,“ uvedl taky mimo jiné prezident Zelenskyj v novoročním proslovu k národu. S jakými výhledy jde jeho země do dalších měsíců, pokud jde o postup proti ruským okupantům?

Ukrajina ve složité situaci. Hrdinsky se brání ruské invazi, ale je na hranici svých aktuálních možností. Válka se totiž vede na Ukrajině, Rusko systematicky ničí celou zemi. Snaží se podlomit ekonomiku, morálku Ukrajinců, vyvolat i vnitrozemské spory. Rusko ještě nemá sílu na obnovení velké ofenzivy z roku 2022, ale snaží za obnovit svůj vojenský potenciál a znovu získat iniciativu.

Ukrajina je momentálně zmobilizovaná, zvyšuje se i domácí zbrojní produkce, ale je pod palbou a silně závislá na vnější podpoře. Momentálně ani Ukrajina nemá sílu vytlačit okupanty, ale má sílu a kapacitu je udržet tam, kde jsou, a postupně je unavovat. Ukrajinci se musí přeskupit, docvičit vojska, doplnit materiál a hlavně změnit strategii, aby vydrželi zdlouhavou válku, která jednoznačně vypadá, že bude následovat.

Který faktor nebo moment byste označil pro tento rok za klíčový?

Dostali jsme se do takového stadia války, že jde o souboj vůle a logistiky. Ukrajina má vyšší vůli. To je jasné z toho, že bojuje o své přežití. Na straně Ruska jde o vůli politického režimu podmanit si sousední zemi i s šířením nenávisti vůči tomuto národu. Není to ale stejná vůle jako na straně Ukrajiny, kde je to opravdu boj o přežití.

Na druhou stranu materiálně má výhodu Rusko. Ukrajina má však na své straně vyspělý západní svět, který je ekonomicky mnohem silnější než Rusko. Bude záležet na tom, jestli se Ukrajině bude dál dařit zmobilizovat podporu od externích hráčů, protože vůli k pokračování konfliktu mají a pokud bude podpořena materiálními prostředky, mají šanci uspět.

A vidíte na straně západních spojenců Kyjeva dostatečnou vůli pokračovat ve vojenské podpoře Ukrajiny nebo znepokojivě polevuje?

Vidíme několik fází západní pomoci. Od počátečního ostychu přišla intenzivní fáze a západ daroval to, co měl, co bylo okamžitě k dispozici. Vypadá to tak, že západ si nedostatečně uvědomuje, o co v této válce jde. Rusko se snaží vytvořit osu zla a jeho cílem není jen podmanění si Ukrajiny, ale i likvidace svobodného světa.

Tím pádem západ zatím nereagoval dostatečně na ruskou mobilizaci ani na to, že Rusko zapojilo Írán, Severní Koreu do své snahy a v podstatě vede hybridní válku, kde se jim částečně daří podlomit vůli na západu. Otvírají se diskuze, trvá to příliš dlouho. Rusko překlopilo na režim dlouhodobé války a spoléhá na to, že unaví západ.

Na druhou stranu si myslím, že západ má dostatečně velký potenciál, jen nám to trvá příliš dlouho, ale že dojde k jeho mobilizací a že podpora Ukrajiny bude pokračovat.

Ještě před Zelenského vystoupením přednesl novoroční poselství šéf Kremlu Vladimir Putin, který má být v letošních volbách potvrzen v prezidentském úřadu. Aniž zmínil válečný střet na Ukrajině, mluvil o hrdinství vojáků, kteří „jsou na přední linii boje za pravdu“. V jaké pozici jsou ruská vojska a válečná mašinérie Moskvy po loňské ukrajinské protiofenzivě, která, jak přiznal prezident Zelenskyj, nevedla k předpokládaným územním ziskům?

V první řadě je nutno říct, že ruská invaze nepočítala v počátku s tak dlouhou válkou. Předpokládali, že Ukrajinu zlomí daleko rychleji, že si ji podmaní. Rusko má z z jejich pohledu velké ztráty. Ztratilo i ty nejzkušenější vojáky, obrovské množství techniky. To bylo štěstím pro Ukrajinu. Ukrajina samozřejmě má také obrovské ztráty.

Rusové jsou momentálně v takové situaci, že se snaží znovu získat iniciativu, znovu obnovit rozsáhlý mohutný útočný potenciál. Rozjeli doslova válečnou výrobu a budou se snažit co nejrychleji toto přenést i do vojska. Momentálně ale přešli do strategické obrany, vybudovali si silné obranné pozice a z těchto zajištěných pozicí se snaží tlačit na Ukrajinu a pokračovat v částečných územních ziscích.

Momentálně ještě nejsou v situaci, že by dokázali podniknout mohutnou protiofenzivu, aby pokračovali v invazi. A to je čas, který musí Ukrajina využít na to, aby se přeskupila a připravila na další fázi války.

