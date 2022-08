Putin posílá své vojáky na Ukrajině na porážku. Rusko od února podle odhadů ztratilo nejméně 10 generálů

Rusko za války s Ukrajinou přišlo nejméně o sto vysokých důstojníků. Pro Moskvu je to zdrcující. Ukazuje to, jak Putinovo válečné úsilí ochabuje. Přesný počet ruských ztrát nelze určit, ale podle britské zpravodajské služby Rusové od zahájení invaze ztratili na bojišti nejméně deset generálů, píše americký server Daily Beast. Jaké důsledky mohou mít ruské ztráty pro vývoj konfliktu na Ukrajině, shrnuje Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.

Moskva 11:03 14. srpna 2022