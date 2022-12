ONLINE: Putin zakázal vývoz ropy do zemí, které zavedly cenový strop. Patří k nim i Unie včetně Česka

Ruský prezident Vladimir Putin v úterý podepsal dekret, který zakazuje dodávky ruské ropy a ropných produktů do zemí uplatňujících cenový strop na ruskou ropu. V případě exportu ropy vstoupí zákaz v platnost na začátku února a bude platit pět měsíců. U ropných produktů by ruská vláda mohla stanovit pozdější začátek platnosti zákazu, uvedla agentura Reuters. Sledujeme online Moskva 18:10 27. 12. 2022 (Aktualizováno: 18:27 27. 12. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V případě exportu ropy vstoupí zákaz v platnost na začátku února a bude platit pět měsíců (ilustrační foto) | Foto: Ernest Scheyder | Zdroj: Reuters

Moskva už dříve avizovala, že Putin příslušný dekret podepíše tento týden. Nařízení podle agentury DPA zakazuje dodávky ruské ropy a ropných produktů firmám a osobám v případě, že je ve smlouvách „přímo či nepřímo zahrnut mechanismus stanovení cenového stropu“.

„Je to poměrně závažné sdělení. Toto prohlášení zvyšuje sázky ve hře, která v ekonomické oblasti probíhá již několik měsíců. Jsme svědky takové přetahované mezi Ruskou federací a západními zeměmi o to, kdo nakonec bude mít kontrolu nad pravidly hry a kdo z ekonomického soupeření, které se prolíná s rusko-ukrajinskou válkou, vyjde jako silnější. Jde o eskalační opatření, které může zásadním způsobem ovlivnit i občany České republiky,“ říká pro Český rozhlas analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky.

Podle Reuters dekret zahrnuje také ustanovení, které ruskému prezidentovi umožňuje ve zvláštních případech zákaz dodávek zrušit.

Skupina ekonomicky vyspělých zemí G7, Evropská unie a Austrálie od 5. prosince zavedly maximální cenu 60 dolarů za barel ruské ropy přepravované po moři.

V případě překročení tohoto limitu je zakázáno ropu převážet a pojišťovat její přepravu. Cenový strop je součástí reakce západních zemí na útok ruských vojsk na Ukrajinu.

Ruský vicepremiér Alexandr Novak minulý týden uvedl, že Rusko by začátkem příštího roku mohlo v reakci na zavedení cenového stropu ze strany západních zemí snížit těžbu ropy o pět až sedm procent. To by znamenalo o 500 000 až 700 000 barelů denně.