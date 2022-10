Na odpis. Bídně vyzbrojené ruské brance poslali do první linie, ze 30 jich zbylo 13

Skupina branců z Moskevské oblasti natočila v sobotu 8. října video, ve kterém popisuje, jak si vede před odchodem do války. První četu ještě tehdy tvoří 30 vojáků. V látkových uniformách, které si museli sami koupit v obchodech, mluví o tom, že jdou na frontu bez výcviku a v rukou mají zbraně, které jsou rezavé a zasekávající se. Ani ne o týden později je jich méně než polovina. Příběh přinesl server Meduza s odkazem na web Mediazona. Moskva 16:36 27. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bídně vyzbrojené ruské brance poslali na Ukrajině do první linie (ilustrační foto) | Foto: Zohra Bensemra | Zdroj: Reuters

Den po natočení videa poslali třicetičlennou četu do Luhanské oblasti na Ukrajině. Do 17. října zůstalo v jednotce třináct mužů. Zbytek byl mrtvý, nebo nezvěstný, informuje nezávislý rusko-lotyšský server Meduza s odkazem na ruský nezávislý web Mediazona, který vysledoval osudy branců od začátku do konce.

Většina mužů z videa byla odvedena hned v prvních dnech mobilizace, která začala 21. září. Přímo od odvodu je podle sestry jednoho z nováčků odvezli na vojenskou základnu v Alabinu v Moskevské oblasti.

Velení jim později vybralo stanoviště v lesíku u města Svatove v Luhanské oblasti. Nedalo jim s sebou ale funkční vysílačku, neměli tak spojení s velitelstvím ani s dalšími četami. Byli také bídně vyzbrojeni, popisuje Meduza. Měli sice kulomety, ale jeden z nich nefungoval. Chyběli jim ruční granáty a také granáty do RPG.

Bitva je ztracena

Velitel roty brzy nařídil četě „setkat se s nepřátelskou kolonou“. Vojáci namítli, že třeba nikdy nestříleli z RPG, na což velitel odpověděl: „Co když vás pošlu do čela první linie, tam si zahřejete zbraně.“

ONLINE: Stav ruské armády je podle amerického institutu dlouhodobě špatný. Morálka vojáků je nízká Číst článek

Večer 12. října se pak četa ocitla pod palbou ukrajinské armády. Když branci spatřili skupinku několika desítek ruských vojáků, rozběhli se k nim, aby se zeptali, co se děje, jestli vesnice kapitulovala. Ale oni jim odpověděli: „Bitva je ztracena, ustupujeme.“

Byli to také branci, dodává server Meduza. A jeden z nich řekl, že by se brzy měla strhnout tanková bitva. Krátce nato projely kolem pozic první čety ve směru k frontové linii čtyři ruské tanky se zapnutými světlomety.

O 20 minut později muži zaslechli střelbu. A tanky se pomalu vracely se všemi světly zhasnutými.

„Všichni jsme vyskočili, sebrali zbraně, neprůstřelné vesty a batohy a následovali tanky,“ popsal podle Meduzy jeden z branců. Jejich nadřízení se jim prý snažili zabránit v ústupu. Když ale poblíž začaly dopadat dělostřelecké granáty, „všichni se rozprchli jako švábi“. Naskočili do aut a odjeli.

Odepsaní

Četa ustupovala asi 20 nebo 25 kilometrů, než dorazila ke kontrolnímu stanovišti proruských bojovníků samozvané Luhanské lidové republiky, kde jim vojáci vzali zbraně, neprůstřelné vesty a helmy.

U Chersonu jsou zbytky lepších jednotek. Jejich ztráta by Rusku znemožnila ofenzivu, říká expert Janovský Číst článek

Zaslechli prý, že když tady nadřízení posílají vojáky do boje, tak jim často trhají vojenské průkazy. Předem je tak odepisují jako mrtvé nebo nezvěstné, vysvětluje server Meduza.

V pátek 14. října skupina opustila kontrolní stanoviště. Branci zamířili opět do Svatove, kde se schovali v prázdném domě. Zbylo jich třináct.

Serveru Mediazona se později podařilo spojit s jedním z vojáků první čety. Řekl, že doufá v potrestání velitelů, kteří posílali do první linie nevycvičené a takřka neozbrojené brance.

Později toho večera řekl novináři, že on a jeho spolubojovníci „zase někam odcházejí“. A od té doby mu nebere telefon.

Video skupiny branců bylo ještě ve čtvrtek 27. října dopoledne dostupné na videoportálu YouTube, kolem poledne ale zmizelo.