Analytik: Dodávka tanků průlom ve válce s Ruskem nepřinese. Ukrajina jich potřebuje víc

Německo a Spojené státy oznámily dodávku tanků pro ukrajinskou armádu. Kdy je Ukrajina bude moci nasadit? Jak se liší německé tanky Leopard 2 od těch ruských? Může jejich využití přinést průlom ve vývoji konfliktu, od jehož počátku uplynul téměř rok? Na otázky Tomáše Pancíře odpovídal analytik Vojtěch Bahenský. Praha 0:10 28. ledna 2023

Je rozhodnutí Německa a Spojených států o dodávce tanků na Ukrajinu zásadním průlomem?

Já bych to neoznačoval za zásadní průlom. Myslím, že to je další posun v trendu toho, že objem a rozsah té pomoci, minimálně co do množství různých typů a kategorií zbraní, se postupně rozšiřuje. To znamená, že v tomto ohledu bych to nepovažoval za zásadní průlom, byť samozřejmě to je kvalitativní změna, pokud jde o tu pomoc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tanky stále tvoří velmi významnou součást bojových sil obou stran a jsou poměrně extenzivně používány, vysvětluje analytik Vojtěch Bahenský

Ukrajinští politici hodně intenzivně chtěli, aby ty tanky dostali. Proč o to tolik usilovali? Mělo to z jejich pohledu spíš vojenské nebo politicko-psychologické důvody?

Ne, myslím, že primárně jde skutečně o vojenské důvody. Tanky, navzdory tomu, že na mnoha záběrech, které můžeme vidět, nevypadají tak významně, stále tvoří velmi významnou součást bojových sil obou stran a jsou poměrně extenzivně používány.

Obě strany utrpěly poměrně zásadní tankové ztráty a speciálně pro ofenzivní operace tanky skutečně nejsou zatím příliš nahraditelné. To znamená, že pokud Ukrajina má zájem na tom osvobodit další území, tak ty tanky jsou pro ni důležité.

Když začneme těmi německými tanky, tak Německo slíbilo, že přímo dodá na Ukrajinu 14 tanků Leopard 2, ale také umožní dodávku těchto strojů dalším státům. Mnohé státy už na to reagovaly a slíbily, že Ukrajině další Leopardy 2 dodají. Dá se říci, kolik slíbených tanků v tuto chvíli Ukrajina má?

Toto je poměrně obtížné, protože řada států to přislibuje bez adresného uvedení počtu. Pokud se nepletu, Polsko slíbilo stejný počet jako Německo. Spojené státy slíbily tanky Abrams, nicméně ty budou dodány v delším časovém horizontu.

Britové už dříve slíbili podobný počet tanků Challenger 2, byť i o této dodávce víme relativně málo. Pak samozřejmě celá řada evropských uživatelů tanků Leopard, kteří v nějakém režimu deklarovali, že by byli ochotni část z nich na Ukrajinu dodat. Nicméně tam si nemyslím, že máme přesné počty.

300 tanků

Jsem si vědom toho, že ta čísla nejsou k dispozici a že jednotlivé státy detaily pomoci tají, ale ptám se alespoň na rámcovou představu počtu slíbených tanků proto, že velitel ukrajinské armády v polovině prosince v týdeníku The Economist mluvil o tom, že Ukrajina by potřebovala 300 tanků k tomu, aby zpátky dobyla původně ukrajinská území. Je reálné, že by opravdu tolik tanků mohla dostat?

Já bych ohledně toho bohužel byl spíš skeptický. 300 tanků je skutečně velmi vysoký počet, zvlášť vzhledem k tomu, že většina evropských zemí od konce studené války své tankové flotily kontinuálně zmenšovala.

V tomto ohledu 300 tanků by skutečně byl poměrně velký počet, byť je třeba s velitelem ukrajinských sil souhlasit v tom, že 300 tanků by skutečně byla významná pomoc, která by se výrazně projevila na bojišti.

Hodně se mluví a píše také o amerických tancích Abrams. Americký prezident slíbil dodávku více než tří desítek těchto tanků. Ty tanky jsou náročnější, modernější. Dá se odhadnout, kdy by se mohly tyto tanky dostat na Ukrajinu?

Zásadní faktor je to, že podle dostupných informací se budou tyto tanky pro Ukrajinu teprve vyrábět, a to může trvat poměrně dlouho. Myslím, že velmi optimisticky můžeme říct, že tyto tanky můžeme očekávat na bojišti na konci roku 2023, spíš než dříve. Ty tanky samozřejmě jsou velmi moderní, jsou velmi schopné, Spojené státy přislíbily v podstatě nejmodernější verzi těch tanků.

Nicméně zároveň, jak jsem zmínil, jejich údržba je výrazně komplikovanější. Armáda Spojených států má pravděpodobně nejlepší systém logistiky na světě. To znamená, že ty její systémy, které používá, jsou tomu uzpůsobeny a jsou skutečně vysoce výkonné, ale zároveň velmi náročné.

