ONLINE: Rusové a Ukrajinci bojují o těžební plošiny. Mohou sloužit i jako heliporty nebo základny

„Posádka letounu Su-30SM námořního letectva Černomořské flotily dnes v noci zničila průzkumný člun ozbrojených sil Ukrajiny v oblasti ruských zařízení na těžbu plynu v Černém moři,“ tvrdilo ruské ministerstvo obrany 22. srpna, kdy také hlásilo potopení dalšího ukrajinského plavidla.

Ukrajinská vojenská rozvědka o den později naopak tvrdila, že posádky ukrajinských člunů poškodily ruský letoun, zatímco ruská raketa, odpálená z letadla, neškodně dopadla do vody, aby se v hlubinách potkala s dříve potopeným ruským křižníkem Moskva.

