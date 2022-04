Panuje tu atmosféra strachu. Ve výuce máme často nezvané hosty, líčí ruská učitelka

Válka na Ukrajině má dopady na výuku v Rusku. Své zkušenosti pro server iROZHLAS.cz popsala Světlana, která učí na vysoké škole v Moskevské oblasti. Její identitu i obor redakce zná, z důvodu ochrany bezpečí rozhovor zveřejňujeme pod pseudonymem. „Chodí k nám na náslechy vysocí představitelé, klidně dvakrát denně. Berou studenty z hodin a pak jim nutí svou verzi toho, co se aktuálně děje, jak tomu rozumět,“ popisuje průběh ve svých kurzech. Rozhovor Moskevská oblast 6:00 15. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin na návštěvě ruské školy, fotografie z roku 2019 | Foto: Sputnik | Zdroj: Reuters

Už více než měsíc celý svět sleduje válku na Ukrajině. Jak jste reagovala na ruské počínání?

Je to příšerné. Nevím, co o tom víc říct. Jsem z toho smutná. Ale pomáhá mi čtení. Mám ráda vašeho (Milana) Kunderu. Pokud ho čtete, možná tomu, co se teď v Rusku děje, částečně porozumíte. Mrzí mě, že ho nemůžu číst česky. Ten vzkaz je ale silný i v překladu.

Jste učitelkou. Jak se změnila vaše rutina?

Každodenní život učitelů se změnil stejně jako jakéhokoliv jiného Rusa, který přemýšlí nad tím, co se právě odehrává. Ale je tu spousta lidí, které potkávám v obchodě nebo v hromadné dopravě, kteří nejsou zainteresovaní.

Ale učitelé se bojí. Pořád. Panuje tu nyní atmosféra strachu. Máme strach učit, přednášet, publikovat. Tento pocit se ještě víc prohloubil, když byly zavřeny redakce některých svobodných médií. Třeba vydavatelství Novaja Gazeta, jejíž šéfredaktor má Nobelovu cenu míru (Dmitrije Muratova před týdnem někdo polil olejovou červenou barvou, když cestoval vlakem, pozn. red.). Člověk se v Rusku může dostat do problémů jenom kvůli tomu, že zmíní slova jako mír, válka... Nesmíme ani dávat najevo naše sympatie vůči Ukrajině.

Když je učitel v učebně, stále přemítá nad spoustou věcí. Nebo aspoň já to tak dělám. Říkám si: Co jsou ti studenti vlastně zač, pochopí, co se jim snažím říct? Přistupuji k tomu tak, že je mojí povinností jim popravdě sdělit, co se ve skutečnosti odehrává a z podstaty mé odbornosti také říct, co si o tom myslím.

A k mému příjemnému překvapení to všichni chápou. Mám studenty, kteří jsou Rusové i Ukrajinci – ti školu začali navštěvovat už před lety, pochází z různých regionů. Někteří mi dokonce poděkovali za moji otevřenost. Přesto jsem cítila, že někteří z nich s tím nesouhlasili. Ale to je jejich rozhodnutí.

Přístup ke studentům

Nemáte obavy z toho, že by vás mohli studenti nahlásit policii? Mohli jsme zaznamenat případy, kdy si děti stěžovaly na „protiválečné“ vystupování učitelů. Někteří dostali pokutu, jiným hrozí dokonce tresty odnětí svobody.

Nikdy si nemůžu být jistá tím, že to nikdo z nich neudělá. Slyšela jsem o takových případech. Ale já nevím, jestli by to udělali i moji studenti. Možná to někdo zkusí po zkouškách, když neprojdou (smích).

Už se mi stalo, že za mnou přišel jeden z vysokých představitelů školy. Ale to nebylo v souvislosti s Ukrajinou, bylo to čistě o mně. Přišel za mnou s tím, že si musíme promluvit. A to víte, mám strach. Snažím se to nějak vybalancovat, přistupovat k tomu realisticky. Nejsem typ člověka, který by se nechal zastrašit.

Můžete tedy se svými studenty mluvit napřímo?

Z podstaty předmětů, kterými se zabývám, o těch věcech mluvit musím. Ale pracuji hlavně s malými skupinkami. Názorově můžeme být rozděleni, nicméně musíme pokračovat ve studiu. Nějaké diskuse probíhají, ale omezujeme je v našem kruhu. Aspoň doufám.

Dokonce mám v kurzech studenty, kteří se účastnili protestních akcí na začátku března. Někteří z nich byli zatčeni, jiní kvůli tomu dokonce museli školu opustit. Mně přijde důležité se o tom bavit, a přestože mám strach, říkám si: uklidni se. Tohle je prostě teď náš život…

Změny po invazi

Objevovaly se také informace o tom, že žáci musí před začátkem vyučování zpívat ruskou hymnu. Setkáváte se s podobnými praktikami budující nacionalismus?

Přímo s něčím takovým jsem se osobně nesetkala. Ale nemůžu vyvrátit, že by se něco takého nedělo někde jinde. Například si to dokážu představit v Čečně, kde vládne Kadyrov.

Rusko je plné podobných absurdních příkazů. Jednou se třeba stalo, že bylo učitelům přikázáno jít ven a sbírat sníh do plátěných tašek. Rozumíte, ten sníh v nich přeci musel roztát, to bylo určitě všem jasné. Ale oni po zbytek dne museli plnit tuto práci, kterou dostali zadanou. (Popisovaný případ se stal v roce 2019, psalo se o něm v Current Time, pozn. red.)

A změnilo se něco za poslední měsíc? Co se třeba nedělo předtím a nyní je to na denním pořádku?

Ano, máme třeba ve výuce často nezvané hosty. Chodí k nám na náslechy vysocí představitelé, klidně dvakrát denně. Berou studenty z hodin a pak jim nutí svou verzi toho, co se aktuálně děje, jak tomu rozumět. Říkají jim, jaké je správné chápání Ruska. Je poznat, že se něco děje, že je za tím státní záměr.

Mám známou, která učí na střední škole a ta mi říkala, že jim ministerstvo přímo vytváří seznam učitelů, kterým pak volají a instruují je, jak mají vykonávat svou práci. Také jim zdůrazňují, na co děti upozorňovat, co vyzdvihovat a co naopak upozadit. Je jim důrazně doporučováno, jak mají postupovat. (Minulý týden o materiálu informovala mezinárodní organizace Human Rights Watch, pozn. red.)

Jedna z doporučených informací, kterou mají žákům předávat, je opravdu směšná. Říkají, že pokud by Rusko neintervenovalo na Ukrajinu, mohli by být chlapci ovlivňováni, aby se z nich stali dívky. Snažili by se měnit jejich pohlaví. Nehorázný „vtip“. Pro mě je těžké uvěřit, že něco takového je někdo schopný tvrdit…

Vliv ideologie

V Rusku dominuje médiím státní propaganda. Pozorujete její dopady na vašich studentech? Nebo se pomocí třeba VPN připojují k internetu a čtou západní média?

Nevím, kolik z nich to reálně dělá. Ale samozřejmě máme nějaké možnosti, jsou sice omezené, ale existují. Cítím, že někteří studenti to dělají a že je to většina.

Propaganda jim ale dává najevo, co mají říkat. A to je důležité. Nemůže je ovlivnit v tom, co si mají myslet. Mají zůstat zticha, mají odpovídat tímto způsobem. Jde zejména o témata spojená s ruským zapojením, tím, jak se Rusové cítí – nebo spíš mají cítit. Také co si mají myslet o ukrajinském prezidentovi Zelenském a podobně. Ale mohou uvažovat jinak. Většina z nich o tom raději na veřejnosti nemluví vůbec. V podstatě je to takový jejich tichý protest.

Co se týče připojování na internet přes VPN, je to trochu problém. Už se několikrát stalo, že mě od ní odstřihli. Ale to neřešíte, prostě si zařídíte novou. A když vás zase odstřihnou, jdete a uděláte to znovu.

V této souvislosti mě napadá otázka, jestli se studenty mluvíte rusky nebo třeba anglicky? Nemohli byste si pak dovolit probírat více témat a možná více do hloubky? Kdyby vás někdo odposlouchával, nemusel by vám v takovém případě třeba rozumět.

Učím převážně Rusy. Všichni sice mluví a rozumí anglicky, ale mluvíme pouze rusky.

Jaký očekáváte vývoj? Máte nějakou hypotézu, jak tohle může skončit? Kam až to zajde?

Je to tragédie. Každý den se budím s tím, co za další hrůzy se ještě může stát. Ale také každý den vstávám s nadějí, že to může skončit. Na nás bohužel není, co se stane. Ten strach, o kterém jsem mluvila dříve, je stále přítomný.